Si preannuncia un successo il nuovo film di Barbie di Greta Gerwig che uscirà non prima di luglio 2023: i fan sono già impazziti intorno al trailer

Si preannuncia essere il successo del 2023 il nuovo film Barbie della regista statunitense Greta Gerwig. Boom di consensi già intorno al trailer. C’è gente che ha giurato di essere andata a vedere Avatar – La via dell’acqua di James Cameron soltanto per la proiezione anticipata del trailer di Barbie e avere un assaggio della nuova “bambola” Greta Gerwig, l’attrice australiana classe 1990 Margot Robbie.

Che sia un’esagerazione o meno, data la grande segretezza intorno al film di cui è prevista l’uscita non prima di luglio 2023, non è da escludere che qualche fan dell’attrice australiana e della bambola statunitense abbia realmente sacrificato due ore del proprio tempo di fronte a un film di scarso (personale) gradimento, soltanto per un piccolo spoiler su Barbie.

Margot Robbie e il resto del cast

Insieme alla Robbie, compongono il cast gli attori canadesi Michael Cera e Ryan Gosling, l’attore e comico statunitense Will Ferrell, America Ferrera (nota soprattutto per il ruolo da protagonista nella serie televisiva Ugly Betty) e Kate McKinnon.

Ma veniamo a qualche curiosità sulla protagonista: chi è Margot Robbie?

Figlia di una fisioterapista e di un proprietario di una fattoria, Margot ha due fratelli e una sorella. A causa della separazione prematura dei suoi genitori, non ha un legame troppo stretto con suo padre. Trascorre l’infanzia nella città di Gold Coast e, già all’età di 15 anni, la Robbie inizia a provare interesse per il mondo cinematografico.

Una passione che aumenta man mano, senza tuttavia poterla mai assecondare o coltivare: dopo il college, Margot si iscrive a giurisprudenza. Ma dura poco. Si rende conto di non voler intraprendere la carriera forense, decide così di sospendere gli studi e di trovare dei piccoli lavoretti che le permettano di raggiungere Hollywood e di potersi mantenere. Così, all’età di 17 anni, si trasferisce a Melbourne per tentare la carriera della recitazione. Nel 2007, Margot Robbie intraprende la carriera recitativa professionale e non la lascia più. È sposata dal 2016 con l’aiuto regista britannico Tom Ackerley.

La trama segreta del film

Nessuna trama svelata, la Gerwig vuole mantenere il segreto fino alla fine. Una sola rivelazione: «Barbie vive a Barbie land e poi una storia ha inizio». La regista, che ha lavorato alla realizzazione del film insieme a suo marito Noah Baumbach, ha ammesso di aver avuto il terrore di approcciare a un progetto così peculiare: «Quando ci sono progetti così è come se tutto iniziasse con il pensiero “Tutto è possibile” e questa cosa ti dà un po’ le vertigini quando devi cominciare a scrivere. Non fai che pensare “Ok, ma da dove inizio? Quale sarà la storia?”». Un’agitazione che si prepara a diventare un successo e di questo la Gerwig ora ne è consapevole: «Questa sensazione che avevo però era la consapevolezza che si trattasse di un tipo di terrore piuttosto interessante. Di solito è da sentimenti così che nascono le migliori storie. Qualunque cosa ti faccia dire “Oddio, potrebbe essere la fine della mia carriera” è qualcosa che dovresti probabilmente fare, proprio per questo».