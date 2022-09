Cinema: tutti i film più attesi del 2023

Siamo ancora lontani dalla fine dell'anno, ma l'attesa è davvero trepidante per alcuni titoli in uscita al cinema nel 2023. Vediamo quali sono!

Mancano ancora un paio di mesi alla fine dell’anno, ma i fan – si sa – guardano sempre avanti. L’offerta cinematografica del prossimo anno sembra molto promettente e alcuni film in uscita nel 2023 sono decisamente molto attesi dai fan.

Cinema: tutti i film in arrivo nella prima metà del 2023

Cominciamo subito con La donna del mistero in uscita il 20 gennaio, pellicola con cui Park Chan-wook ha vinto il premio come miglior regista al festival di Cannes. La storia è quella di una detective alla prese con un difficile caso, ingarbugliato ancora di più dalla sua relazione che ne offusca la lucidità. Segue a ruota il 27 gennaio Babylon di Damien Chazelle, che mette in scena la storia del cinema con la transizione dal muto al sonoro e con due protagonisti di non trascurabile rilevanza: Brad Pitt e Margot Robbie!

Di altra caratura ma altrettanto acclamato (specie dalla fan) sarà senza dubbio Magic Mike’s Last Dance, in uscita il 23 febbraio, che vedrà tornare Channing Tatum nel ruolo di spogliarellista.

Poco prima, ovvero il 15 febbraio, sarà la Marvel ha proporre uno dei suoi prodotti più attesi: Ant-Man and the Wasp: Quantumania con Paul Rudd e Evangeline Lilly nei panni, rispettaviamente, di Scott Lang e Hope Van Dyne i qualità di Ant-Man e Wasp. Chiaramente la DC non si fa attendere con la proposta di Shazam! Fury of the Gods in uscita il 17 marzo.

In prima linea gli attori Zachary Levi e Asher Angel nei ruoli del superereo Shazam e di Billy Batson.

Il 23 marzo è invece la volta di John Wick 4 che riporta Keanu Reeves sul grande schermo nel quarto capitolo della saga. Il protagonista si scontrerà contro le più potenti e pericole figure della malativa internazionale. Il 7 aprile, invece, Illumination Entertainment propone il film di animazione Super Mario con Chris Pratt.

Vedremo quest’ultimo anche il 3 maggio, quando uscirà il terzo capitolo di Guardiani della Galassia.

Maggio chiude poi in bellezza con due dei titoli sicuramente più attesi dai rispettivi fandom: Fast X, in arrivo il 19 maggio, sarà il decimo capitolo della serie Fast and Furious, che di certo non ha bisogno di presentazioni. Il cast non è stato ancora rivelato, ma si prevede il ritorno di Vin Diesel. Il 24 maggio vedrà invece il debutto della Sirenetta, live-action già chiacchierattissimo per via della scelta della protagonista: Halle Bailey, che ha diviso abbastanza il pubblico. Staremo a vedere se la qualità del film sarà in grado di superare queste fazioni.

Cinema: tutti i film più attesi della seconda metà del 2023

Nella seconda metà del 2023 ci sono però altrettanti film interessanti in uscita. Il 2 giugno Sony proporrà Spider-Man: Across the Spider-Verse, sequel di Spider-Man: Un nuovo universo che riporterà gli spettatori nel multiverso. Subito dopo, il 9 giugno, esordierà il settimo capitolo della saga dei Transformers con il titolo Rise of the Beasts con una nuova battaglia a sconvolgere la Terra.

Tra i titoli per i quali c’è più trepidante attesa svetta sicuramente Element, film di animazione della Pixar che racconta la storia di una coppia un po’ insolata formatisi in un mondo abitato da figure fatte di fuoco, acqua, terra e aria che ricorda, nella realizzazione, Inside Out. Giugno si conclude poi con due uscite molto interessanti: The Flash, il 23 giugno, per la DC, che sarà l’adattamento della serie a fumetti Flashpoint, e Indiana Jones 5 il 30 giugno che vede Harrison Ford vestire nuovamente i panni del famoso e amato archeologo.

Un’altra amata serie proseguirà il 14 luglio: quella di Misson Impossibile, con Dead Reckoning – Parte uno, settimo capitolo della serie con Tom Cruise in qualità dell’agente Ethan Hunt. Luglio si chiuderà poi con un altro film che fa molta gola al popolo del web: l’adattamento cinematografico di Barbie con Margot Robbie e Ryan Gosling, le cui prime foto hanno fatto già scaternare i social e che promette, perciò, di sbancare – nel bene e nel male.

La Disney apre invece il mese d’agosto, con Haunted Masion previsto per l’11. Il film vanta ne cast Danny DeVito, Rosario Dawson, LaKeith Stanfield, Owen Wilson e Jared Leto. Si tratta di una pellicola di misteri che ruota attorno a una strana e a tratti inquitante villa a New Orleans.

Direttamente il 17 novembre, invece, vedemo tornare Dune con la sua seconda parte e Hunger Games con il prequel La ballata dell’usignolo e del serpente, che si colloca prima dei fatti visti nella trilogia principale. Il 22 novembre la Disney sgancia la sua ulteriore proposta con Wish, film d’animazione che celebra il centenario della casa di Mikey Mouse. Si tratterà di un musical.

Nel periodo natalizio avremo altrettante sorprese con Wonka, che vede Timothée Chalamet esordire il 15 dicembre nei panni di Willy Wonka de La fabbrica di Cioccolato. Il 25, invece, Chris Pine, Zachary Quinto, Zoe Saldana, Karl Urban, John Cho e Simon Pegg arrivano al cinema con Star Trek 4. Lo stesso giorno, come vero e proprio regalo di Natale, la Warner propone ai suoi fan Aquaman and the Lost Kingdom, una nuova avventura con protagonista Jason Momoa.