Il 2022 sta ufficialmente per concludersi e come ogni anno si pensa a fare un resoconto virtuale delle principali ricerche che sono state fatte online.

Oltre ai macro argomenti relativi al mondo, come la morte della Regina Elisabetta, il caso della guerra in Ucraina etc., anche il mondo della musica è stato molto attivo: quali sono i cantanti più cliccati del 2022? Scopriamolo insieme.

I cantanti più cercati su Google nel 2022: la top ten ufficiale di Google Trends

Come ogni anno Google Trends rivela quali sono state le ricerche più gettonate sul web; si va dalla musica, ai personaggi del mondo dello spettacolo e della televisione, ai fatti di cronaca e a tutto ciò che riguarda il mondo, in generale.

Il 2022 ha visto una particolare attenzione nei riguardi della musica, argomento molto gettonato e, di conseguenza, anche molto cliccato sul web.

In particolare, spiccano i nomi di coloro che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2022 e a tutte le principali tendenze musicali successive.

I primi due posti sono stati conquistati dai vincitori del Festival, Blanco e Mahmood. Entrambi i cantanti, infatti, sono stati altamente apprezzati dal grande pubblico e dopo il Festival c’è stato un vero e proprio boom di ricerche e di avvicinamento a loro. Mahmood, già molto conosciuto nel panorama musicale italiano, ha subito un’ulteriore crescita, mentre Blanco, alle sue prime esperienze, è diventato nel giro di poco un idolo, conquistando intere generazioni e suonando in decine di concerti in tutta Italia.

Al terzo posto Gianni Morandi, terzo classificato al Festival di Sanremo 2022; da sempre amatissimo, Morandi è seguito da milioni di persone, anche dai più giovani. Subito dopo la grande Iva Zanicchi, che sul palco dell’Ariston ha dato prova di un’incredibile forza vocale, oltre che di uno stile quasi immortale.

Il quinto posto dei cantanti più cercati su Google nel 2022 se lo aggiudica Ana Mena, la cantante spagnola classe 1997 diventata molto famosa in Italia insieme a Fred De Palma, con il quale ha pubblicato numerose hit estive.

Sesto posto per Irama, ex allievo di Amici di Maria De Filippi ora cantante apprezzato in tutta Italia da generazioni tra loro differenti. Mood ballerino ma anche più introspettivo, Irama continua a cavalcare l’onda del successo, dimostrando di avere una marcata umiltà.

Massimo Ranieri conquista il settimo posto; la sua voce più passano gli anni più diventa forte e chiara, esattamente come la sua personalità. Segue La Rappresentante di Lista, che con il suo singolo Ciao Ciao ha fatto ballare grandi e piccini davanti allo schermo.

Gianluca Grignani conquista il nono posto dei cantanti più cercati su Google nel 2022: il cantante tornerà sul palco dell’Ariston nel 2023 e l’attesa si sta già facendo sentire un po’ ovunque. A concludere la lista Achille Lauro; con il suo stile eccentrico, le sue performance artistiche e i suoi brani che diventano tendenza, il cantante continua ad avere un enorme successo, diventando anche testimonial di brand di makeup, come il caso di Mulac Cosmetics e la collezione a lui dedicata.

La musica continua a essere un elemento che coinvolge, che unisce e che fa divertire; la musica è conoscenza, ma è anche una parte molto intima di ogni individuo. Con la musica si ride, si piange e si cresce d’animo.