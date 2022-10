Mulac Maleducata by Achille Lauro è la nuovissima capsule edition che vede la collaborazione inedita e sorprendente tra il noto cantante e l’altrettanto noto brand di makeup milanese.

La collezione, in edizione limitata, è un soffio di libertà e un pugno verso tutti gli stereotipi di bellezza (e di genere) che invadono il mondo del makeup: scopriamola insieme.

Mulac Maleducata by Achille Lauro: l’idea della collezione

Che il testimonial della nuova collezione sia proprio Achille Lauro è la dimostrazione oggettiva del messaggio che Mulac vuole mandare. Mulac Maleducata, infatti, si presenta libera e fuori dagli schemi esattamente come lo è il suo testimonial: libero e felice di esprimere la sua natura senza paura.

Lo stesso Lauro, in occasione del lancio della capsule edition, ha usato queste parole:

Mulac è un brand la cui identità si fonda sul permettere a tutti di mostrare la propria arte. Il make-up è espressione dell’io, è proiezione della propria identità, posso essere uomo, mettermi il mascara, essere virile, essere chi sono, senza stereotipi, senza tabù. Il make-up racconta ciò che siamo e ci aiuta a immaginare chi potremmo essere. Amo il fatto che ogni persona possa scegliere liberamente cosa significa bellezza.

E così, effettivamente, è. Mulac Maleducata, nome che nasce dal brano dello stesso cantante, è una collezione che dà voce alle sfumature pop, alla frizzantezza mischiata alla luminosità e all’assoluta voglia di esprimere se stessi senza limite alcuno.

I pezzi della collezione Mulac Maleducata by Achille Lauro

La collezione di Achille Lauro per Mulac Cosmetics è disponibile sul sito del brand e in tutti i negozi rivenditori. Inoltre, sul sito è disponibile anche la versione “Box” (€ 108.50), anch’essa in edizione limitata fino a esaurimento scorte, in cui una scatola personalizzata ad hoc contiene tutti e cinque i prodotti della capsule, oltre a un poster collezione autografato da Achille Lauro in persona.

Per quanto riguarda i prodotti, Mulac Maleducata propone:

Palette occhi di pigmenti pressati – € 39.90 (colorazioni shimmer, opache e dalle sfumature glam rock);

(colorazioni shimmer, opache e dalle sfumature glam rock); Mascara volumizzante – € 19.90 (effetto super volume con applicatore dalla forma elicoidale);

(effetto super volume con applicatore dalla forma elicoidale); Gel all over ph reagente – € 18.90 (si tratta di un prodotto multiuso dal finish trasparente che a contatto con la pelle acquista luminosità. Può essere applicato su viso, su occhi, su bocca o come top coat);

(si tratta di un prodotto multiuso dal finish trasparente che a contatto con la pelle acquista luminosità. Può essere applicato su viso, su occhi, su bocca o come top coat); Kajal occhi color vinaccia opaco – € 14.90 (tratto morbido e facilmente sfumabile);

(tratto morbido e facilmente sfumabile); Kajal occhi colore blu metallizzato – € 14.90 (colore intenso dal tratto morbido e super scrivente)

L’intera collezione gode di formulazioni vegane e, di conseguenza, cruelty free.

Achille Lauro, ancora una volta, dimostra quanto l’essere se stessi, con o senza makeup, sia un valore preziossimo per l’anima. Il makeup è un modo di vita, è un messaggio, è la voglia di divertirsi attraverso colori, sfumature e glitter: chi l’ha detto che un uomo per essere virile non possa truccarsi? Mulac Maleducata by Achille Lauro vuole essere la risposta; vuole, oggi più che mai, far si che chiunque possa sentirsi libero/a di splendere attraverso la forma di arte che ritiene più giusta.

Dove acquistare la capsule collection Mulac Maleducata

Mulac Maleducata by Achille Lauro è fresca di lancio: uscita a mezzanotte del 4 ottobre 2022 sul sito del brand, la collezione è acquistabile online (sia sul sito ufficiale, sia sui siti rivenditori come Pinalli, ad esempio), sia nei negozi fisici adibiti alla rivendita.

Che cosa aspettate? Non siete curiosi e curiose di provarla?