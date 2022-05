Quanto sono costati gli episodi di Stranger Things

Oggi, venerdì 27 maggio, la quarta serie di Stranger Things inizierà ufficialmente a conquistare tutti i suoi fan, su Netflix. Si tratta di una serie particolarmente costosa, visto che ogni episodio è costato una cifra da capogiro, come è stato riportato.

Stranger Things 4 su Netflix

La tanto attesa quarta stagione di Stranger Things è ufficialmente disponibile su Netflix, a partire da oggi, venerdì 27 maggio 2022, per la gioia dei fan. Si tratta di una serie destinata a lasciare tutti a bocca aperta, con grandissimi colpi di scena. I fratelli Duffer, creatori di Stranger Things, sono mesi che avvertono i fan dicendo che la quarta stagione sarà la più grande e sorprendente di sempre. Sicuramente lo sarà anche nel budget, visto che, come riportato dal Wall Street Journal, la cifra spesa da Netflix per ogni episodio è davvero sorprendente.

La serie tv è pronta a regalare effetti speciali grandiosi e una cura eccezionale per tutti i dettagli di ogni episodio. I fan resteranno sicuramente a bocca aperta e probabilmente sarà una stagione davvero unica nel suo genere.

Stranger Things 4: il budget per la nuova stagione

Secondo le indiscrezioni che stanno circolando, ogni episodio della quarta stagione di Stranger Things sarebbe costato ben 30 milioni di dollari. Tenendo conto che questo nuovo capitolo della serie è formato da 9 episodi, la spesa è davvero incredibile e raggiunge i 270 milioni di dollari.

La cifra è sbalorditiva, soprattutto tenendo conto che il servizio di video in streaming ultimamente non ha delle entrate particolarmente positive. Secondo notizie recenti avrebbe avuto una perdita di 200mila abbonati solo nell’ultimo trimestre, con un successivo crollo in borsa del titolo. Nonostante questi dettagli per niente positivi, Netflix avrebbe deciso di triplicare il budget per la quarta stagione di Stranger Things, che si conferma come uno dei titoli di maggiore successo. Per quanto riguarda le precedenti stagioni, infatti, sono stati spesi circa 10 milioni di dollari per ciascun episodio.

Stranger Things 4: sarà la serie più costosa di sempre?

Il Wall Street Journal ha parlato di una cifra davvero molto alta, ma per il momento non è arrivata né la conferma né la smentita da parte di Netflix. Se è vero che per ogni episodio è stata spesa una cifra di 30 milioni di dollari, è evidente che Stranger Things otterrebbe il titolo di serie tv più costosa mai realizzata fino a questo momento. Arriverebbe addirittura a superare Il Trono di Spade, che è costato circa 15 milioni di dollari ad episodio, e la serie Marvel (Loki e WandaVision), costate dai 20 ai 25 milioni di dollari ad episodio. Questo record potrebbe essere presto superato da Il Signore degli Anelli: gli anelli del potere, su cui Prime Video ha investito quasi 500 milioni di dollari in totale. In attesa di conferme o smentite, non resta che guardare gli spettacolari episodi di Stranger Things 4.