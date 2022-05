Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon sono i protagonisti della serie Blanca, una fiction crime ambientata a Genova, mandata in onda su Rai1. Una serie avvincente che è riuscita a coinvolgere i telespettatori, che si sono appassionati alla storia di questa donna.

Blanca, la serie tv

Blanca, fiction crime con Maria Chiara Giannetta, Giuseppe Zeno e Pierpaolo Spollon, è una fiction andata in onda su Rai1. La serie è formata da sei episodi, diretti da Jan Maria Michelin ed è tratta dall’omonimo romanzo di Patrizia Rinaldi. Racconta la storia di una giovane donna non vedente che lavora come consulente delle polizia. La fiction, una co-produzione di Lux Vid e Rai Fiction, è la prima produzione ad aver usato l’olofonia, una speciale tecnica di registrazione del suono che permette di riprodurlo in modo simile a come viene percepito dall’apparato uditivo dell’uomo.

Ascoltando la serie con le cuffie, gli spettatori potranno sentire come sente Blanca, per capire meglio come ricostruisce il mondo. La serie ha beneficiato di una consulenza artistica speciale, da parte di Andrea Bocelli, che ha descritto agli sceneggiatori il “mondo dei non vedenti”.

Blanca: la trama

La fiction racconta la storia di Blanca Ferrando, una donna non vedente fin da bambina, guidata dal suo fedele amico a quattro zampe, Lineo.

La ragazza diventa collaboratrice di polizia, per uno stage di sei mesi. Il suo arrivo cambia tutto in un ambiente di lavoro retrogrado e maschilista, che si scontra con la diffidenza dei capi e dei colleghi. Blanca si relazionerà con il commissario Bacigalupo, interessato solo ad arrivare alla pensione senza problemi, e con l’ispettore Liguori, figlio di un nobile decaduto e di un’avvocatessa senza scrupoli. Per conquistare la loro fiducia dovrà dimostrare che può dare un contributo importante alle indagini, grazie al suo talento nel décodage, capacità di analizzare suoni e rumori nelle telefonate e nelle intercettazioni, grazie al suo udito più sviluppato. Blanca ha perso la vita quando era una bambina, in un drammatico incendio in cui è morta la sorella maggiore. La sua testimonianza all’epoca era stata decisiva per trovare il colpevole. La donna ha imparato a muoversi con l’aiuto del suo cane, ad orientarsi al buio, a leggere stimoli tattili, sonori e olfattivi e a ricostruire nella sua mente gli spazi. Riesce ad isolare il suono prodotto da una cosa o una persona in un ambiente. Ogni episodio riguarda un caso giallo e l’ambientazione è Genova. La serie racconta anche la vita sentimentale di Blanca, divisa tra due uomini diversi, che la incuriosiscono, il collega Liguori e l’amico Nanni.

Blanca: il cast

Il cast della serie tv che racconta la storia di Blanca Ferrando è formato da: