Al Pacino sta per tornare sul piccolo schermo: la seconda stagione di Hunters è in arrivo e l’attesa è già alle stelle.

Dopo il successo della prima stagione, la banda di “vendicatori” è ufficialmente pronta a continuare la loro missione: scopriamo i dettagli sulla serie-tv, partendo dalla data di uscita.

Hunters 2: quando esce la seconda stagione?

La seconda stagione di Hunters (che sarà anche l’ultima) uscirà ufficialmente il prossimo 13 gennaio 2023. Dopo tre anni dall’uscita del primo capitolo, Hunters 2 ritorna a parlare di vendetta, di passato e di presente: che cosa accadrà nel secondo capitolo?

Dove vedere la seconda stagione di Hunters

Proprio come la prima stagione, anche Hunters 2 atterrerà su Amazon Prime Video.

Dal 13 gennaio 2023 la serie-tv sarà disponibile all’interno del catalogo. Per potere accedere al contenuto, dunque, vi basterà essere iscritti al servizio Prime di Amazon. A differenza di Netflix, Amazon offre la possibilità di effettuare una prova gratuita di 30 giorni, dopo i quali sarete voi a decidere se cancellare l’iscrizione o se, al contrario, proseguire con l’iscrizione ed effettuare il pagamento (circa 38 € all’anno).

Solamente coloro che hanno attivo il servizio Prime potranno usufruire della libreria digitale della piattaforma.

Di che cosa parla Hunters 2?

Non sono molti i dettagli sulla trama di Hunters 2; tuttavia, ciò che è certo è che si continuerà dalla fine del primo capitolo. Hunters 2 avrà una trama suddivisa su due linee temporali differenti, una all’inizio degli anni ’70 e una ambientata nel 1979.

Alla fine della prima stagione, la rivelazione che Hitler non è morto ma è nascosto in Sud America ha completamente ribaltato le carte in tavola, promettendo di sconvolgere la mitologia di tutta la serie-tv. Nell second stagione tornerà anche il grande Al Pacino, ma non si sanno i dettagli sulle vicende che il personaggio intraprenderà insieme agli altri cacciatori di nazisti. Probabilmente le vicende di Hunters 2 seguiranno Jonah e Chava seguire i Cacciatori nelle loro ultimissime missioni, ma si punteranno i riflettori anche sull’agente dell’FBI Millie Morris, impegnata nella lotta contro la rivolta nazista.

Dopo le dichiarazioni di Nikki Toscano (co-runner e produttore esecutivo dello show), ci sarà da soffermarsi anche sul personaggio di Joe Mizushima: non resta che attendere il 13 gennaio 2023 per scoprire la storia.

Chi c’è nel cast di Hunters 2?

La seconda stagione di Hunters vedrà il ritorno della maggior parte dei personaggi del primo capitolo. Tra loro avremo modo di rivedere: Logan Lerman, Lena Olin, Jerrika Hinton, Josh Radnor, Saul Rubinek, Tiffany Boone, Louis Ozawa. A questi si aggiunge ovviamente l’interpretazione del grande Al Pacino, ufficializzato anche per la seconda stagione.

Se ancora non avete avuto modo di vedere la prima stagione di Hunters, questo è il momento giusto: su Amazon Prime Video avrete modo di vedere sia la prima stagione, sia la seconda, in arrivo venerdì 13 gennaio 2023 direttamente in piattaforma.

Che cosa combineranno i cacciatori nel nuovo capitolo? E che cosa ci racconterà la storia di Hitler e il suo mistero?