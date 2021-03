La regina della televisione americana Oprah Winfrey ha intervistato la coppia di reali più discussa del momento, protagonista di un recente netto distacco dalla Monarchia inglese: Harry e Meghan. Questa chiacchierata tra la nota conduttrice e la coppia, della durata di due ore circa, ha svelato tanti segreti e alcuni atteggiamenti poco accettabili che riguardano la royal family.

Ma qual è stato il costo di questa intervista a Harry e Meghan?

L’intervista a Harry e Meghan di Oprah: il costo

La speciale e attesissima intervista all’ex royal couple è andata in onda sulla CBS americana il 7 Marzo alle 20.00. Secondo quanto ha dichiarato il Wall Street Journal, la rete televisiva avrebbe pagato tra i 7 e i 9 milioni di dollari (circa 6 milioni di euro) per ottenere i diritti sull’intervista guidata da Oprah.

Nell’accordo che i rappresentanti della rete televisiva avrebbero preso con la Winfrey’s Harpo Productions sono presenti anche i diritti per trasmettere all’estero.

L’evento è stato trasmesso e venduto in 68 paesi e in ogni Stato le reti televisive hanno fatto a gara per garantirsi il prodotto. In Inghilterra, secondo la testata giornalistica “The Guardian”, la ITV ha ottenuto i diritti di trasmissione per 1 milione di sterline.

In Italia, invece, è stata TV8 a trasmettere l’importante appuntamento, ma non si sa per quale cifra.

La royal couple, nonostante la cospicua quantità di soldi che si è mossa intorno alle loro incredibili confessioni, sembra non aver percepito alcun cachet. Per Harry e Meghan era importante solamente raccontare la propria verità: durante l’intervista Meghan ha ricordato di una precedente richiesta di intervista di Oprah risalente al 2018, prima del matrimonio dei due. L’attrice era stata costretta a rifiutare per via delle pressioni della famiglia reale: il divieto di poter scegliere cosa fare e cosa no è un piccolo esempio di ciò che Meghan è stata costretta a subire.

Harry e Meghan sono oggi “liberi” da quei segreti e obblighi che la monarchia gli imponeva. Buckingham Palace ha risposto alla seguitissima e discutissima intervista dichiarando che un’inchiesta contro chi è stato accusato dalla coppia di bullismo nei confronti di Meghan verrà avviata, mentre la Regina Elisabetta per tutta risposta ha deciso di trasmettere il suo discorso per il Commonwealth Day proprio nella stessa serata dell’intervista della coppia.

