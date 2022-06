Hard Kill: trama e cast del film con Bruce Willis

Oggi su Italia 1, in prima serata alle 21.20, verrà trasmesso il film d’azione con Bruce Willis, Hard Kill. Si tratta di una delle pellicole più recenti del divo hollywoodiano, che ha da poco annunciato il suo ritiro dalle scene, a causa di una grave forma di afasia che gli impedisce di recitare.

La malattia comporta infatti la perdita della capacità di formulare e comprendere frasi di senso compiuto; un vero e proprio dramma, quindi, per chi nella vita fa l’attore e ha necessità di studiare i copioni e parlare.

Prima di focalizzarci sulla trama e il cast di Hard Kill, vogliamo riportare le toccanti parole con cui la famiglia di Bruce Willis ha comunicato al mondo l’addio alle scene del re dei film d’azione, dopo oltre vent’anni di straordinaria carriera.

Agli straordinari fan di Bruce, come famiglia, volevamo farvi sapere che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l’afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza, e con molta considerazione, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia e apprezziamo così tanto il vostro continuo amore, compassione e supporto. Stiamo attraversando questo momento come una forte unità familiare e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi, così come voi per lui. Come dice sempre Bruce, ‘Vivilo’ e insieme abbiamo in programma di fare proprio questo. Con amore,

Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn.

La trama di Hard Kill

Nel film Hard Kill, che ricordiamo verrà mandato in onda stasera da Italia 1 alle 21.20, Bruce Willis fa ciò che gli è sempre riuscito meglio che a chiunque altro: il duro in azione.

La trama si snoda intorno al rapimento della figlia. Lui, nei panni del CEO milionario Donovan Chalmers, svolge infatti un lavoro talmente importante e delicato nel settore hi-tech che si ritrova addirittura a dover assumere dei mercenari per garantire la sua protezione e quella della nuova tecnologia che ha praticamente finito di sviluppare.

Presto, però, si ritroverà appunto a dover fronteggiare qualcosa che non aveva previsto: la figlia viene infatti sequestrata da un gruppo terroristico che ha tutte le intenzioni di ricattarlo per riuscire ad ottenere il risultato del suo lavoro, evidentemente molto prezioso; in ballo, a quanto pare, c’è infatti il destino e l’incolumità dell’intera specie umana.

Non sveliamo altro per non rovinare la visione, ma possiamo anticipare che vedremo esattamente ciò che Bruce Willis ci ha sempre abituati a vedere in gran parte della sua vastissima filmografia: tanta suspence e parecchia concitazione.

Il cast di Hard Kill

Accanto a lui nel cast di Hard Kill, uscito nel 2020 e diretto da Matt Eskandari – che aveva già lavorato con Willis in Trauma Center – troviamo anche Jess Metcalfe nei panni di Derek Miller, Lala Kent nei panni della figlia Eva Chalmers, Natalie Eva Marie che interpreta Sasha Zindel; e poi ancora Sergio Rizzuto, Texas Battle, Tyler Jon Olson e Swen Temmel.