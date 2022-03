L’attore Bruce Willis, 67 anni, ha annunciato il suo ritiro dal mondo dello spettacolo. L’artista ha rivelato di essere affetto da afasia, malattia che comporta la perdita della capacità di comporre o di comprendere frasi o parole di senso compiuto.

Nel pomeriggio di mercoledì 30 marzo, la famiglia di Bruce Willis ha comunicato il ritiro dalla scena dell’attore. Il 67enne, infatti, ha deciso di lasciare il mondo dello spettacolo in quanto affetto da afasia, patologia che provoca la perdita della capacità di comporre o comprendere il linguaggio.

L’ex marito di Dami Moore ha raggiunto la notorietà recitando nel film del 1988 Trappola di cristallo, primo capitolo della serie cinematografica Die Hard, nel quale interpretava il personaggio di John McClane.

Il post condiviso sui social con il quale la famiglia dell’attore ha deciso di dare il triste annuncio riporta quanto segue:

Agli straordinari fan di Bruce, come famiglia, volevamo farvi sapere che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e gli è stata recentemente diagnosticata l’afasia, che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza, e con molta considerazione, Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui.

Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia e apprezziamo così tanto il vostro continuo amore, compassione e supporto. Stiamo attraversando questo momento come una forte unità familiare e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi, così come voi per lui.

Come dice sempre Bruce, ‘Vivilo’ e insieme abbiamo in programma di fare proprio questo.

Con amore,

Emma, Demi, Rumer, Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn.