Happy Ending, il segreto della felicità. Analisi del film in esclusiva per Netflix

Happy Ending, il segreto della felicità è in un orgasmo? Analisi del film Netflix novità assoluta. Se siete curiosi di conoscere meglio la trama, il cast e il segnificato di questo film di recente uscita, in esclusiva per Netflix, allora certamente siete nel posto giusto. Infatti a breve, ci addentreremo nei dettagli della storia. Siete pronti?

Happy Ending, il segreto della felicità: analisi del film esclusiva Netflix

Happy Ending,il segreto della felicità, è una commedia romantica e sensuale, di produzione olandese, con regista Joosje Duk. La regista è una giovane che si divide tra New York e i Paese Bassi, e che ha molto a cuore le tematiche che scuotono, anche nel sociale. La trama di questa commedia è molto semplice ma invita a riflettere: Luna e Mink hanno una relazione da circa un anno, e tutto procede per il meglio. I due giovani infatti, sono innamorati e profondamente connessi. C’è però un piccolo grande neo, in questa coppia simbiotica: la ragazza infatti, non riesce a raggiungere l’orgasmo con Mink. Lui, inoltre, non ne è a conoscenza: Luna finge da sempre di giungere all’orgasmo.

Gli amici più stretti della ragazza, però, che ne conoscono bene la condizione, la invitano a prendere delle decisioni sulla sua coppia: è così che Luna, propone al suo ragazzo di inserire un terzo elemento nel menàge dei due. Un triangolo, praticamente!

Dopo una splendida serata, passata con Eve, attivista climatica, la vita e le percezioni di Luna su di essa, però, risultano davvero cambiate.

Questa commedia sensuale, è in realtà stata percepita come “l’anticommedia”: ci pone, in effetti, di fronte ad una grande verità, circa il mondo femminile e la difficoltà, non sempre esternata, di raggiungere l’orgasmo durante un rapporto col partner.

Happy Ending, il segreto della felicità. Riflessioni sul tema

La felicità, dunque, starebbe in un orgasmo? La felicità di coppia, almeno per quanto riguarda le storie di lunga data, sicuramente sì. Infatti, molte ragazze non si aprono nella propria difficoltà, e sotto le lenzuola, preferiscono fingere. Ma non è una soluzione che può durare a lungo…

Ecco il commento della regista di questo film Netflix, che ci porta a ragionare al di fuori di schemi e stereotipi:

“Tutte le volte che passo nei luoghi in cui ho girato rivivo le stesse emozioni. È una sensazione molto bella che spero arrivi anche al pubblico che si ritroverà di fronte alla storia di un uomo e di una donna.

Luna, la protagonista, ha difficoltà a raggiungere l’orgasmo ma il fidanzato Mink non lo sa. Spesso nelle commedie romantiche il sesso è descritto come magnifico: le donne raggiungono l’apice del piacere e anche molto facilmente. Ma nella realtà non funziona di certo così: l’orgasmo può richiedere anche un bel po’ di lavoro che varia anche in base al corpo e alle esigenze di ogni donna. Era il caso di parlarne in maniera veritiera”.

Happy Ending, il segreto della felicità, è diventato disponibile su Netflix dal 1 settembre, e siamo certi che spingerà ragazzi e ragazze, uomini e donne, ad una maggiore analisi del proprio rapporto e anche a prestare più attenzione ai desideri e alle necessità dei partner.