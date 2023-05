Frigidità femminile: come riconoscerla e la soluzione migliore

Per combattere la frigidità femminile, le soluzioni naturali come un integratore sessuale e un dialogo possono aiutare ad affrontarla.

Non sempre è facile riuscire ad avere un rapporto sessuale gratificante a causa di una serie di problematiche che vanno a influire. Sono diverse le donne che soffrono di problemi di frigidità femminile che rischia di compromettere il rapporto. Scopriamo di cosa si tratta e come riuscire a superare questa condizione in modo salutare.

Frigidità femminile

Con questo termine si va a intendere la difficoltà da parte della donna di trovare e provare il piacere durante l’atto sessuale. Un termine come la frigidità femminile può anche essere noto come anorgasmia, quindi difficoltà a raggiungere l’orgasmo durante il momento della penetrazione rischiando di causare danni alla coppia.

Una condizione che molte donne vivono con malessere e disagio per cui arrivano anche all’astinenza sessuale proprio perché non riescono più a provare piacere per il sesso, ma neanche a prendere l’iniziativa. Una condizione che può provare anche l’uomo, anche se sono le donne a esserne maggiormente affette al punto da non sentire neanche il desiderio.

Frigidità è un termine che deriva dalla parola latina frigiditas e significa appunto freddezza, quindi assenza di piacere durante il sesso. Coincide anche con una mancanza di desiderio, di iniziativa e anche di calo della libido.

Non solo la donna ha problemi a provare l’orgasmo, ma è un disagio che vive anche nel momento della masturbazione. Un termine che non è molto usato perché considerato dispregiativo per cui si tende maggiormente a usare la parola anorgasmia che indica la difficoltà di raggiungere il massimo piacere sessuale.

Frigidità femminile: sintomi e cause

Una donna che ha difficoltà ad avere rapporti sessuali e non riesce a provare il massimo del piacere e soffre sicuramente di frigidità femminile che comporta imbarazzo e disagio, non solo nel suo essere donna, ma anche nel partner che non si sente del tutto gratificato.

La donna non riesce a raggiungere totalmente il piacere, sebbene sia stimolata dal partner durante il sesso. In alcuni casi può esserci il desiderio sessuale, ma è contenuto e l’eccitazione è ridotta. Nonostante abbia voglia di vivere il partner, è combattuta dal momento che vorrebbe lasciarsi andare, ma anche mettere un freno ai suoi impulsi.

Ci sono poi dei livelli per cui la donna non riesce proprio a raggiungere l’orgasmo, ed è in quel caso che si parla proprio di frigidità dovuta a una serie di fattori e motivi che compromettono il rapporto sessuale. Alcuni conflitti all’interno della coppia, ma anche alcuni traumi vissuti in passato possono portare a una difficoltà.

Le discussioni con il partner, ma anche l’ansia, la preoccupazione sono tutte cause che vanno a inficiare sul rapporto. Provare a parlarne con il partner in modo da abbattere anche il senso di vergogna che si prova è sicuramente il primo passo, oltre all’aiuto di un esperto del settore che può analizzare le possibili cause.

