Questioni di coppia: come riaccendere la passione

La fiamma della passione non è semplice da mantenere accesa nella coppia, soprattutto se la relazione è di lunga durata. Capita a moltissimi di entrare nel vortice della noia, di non avere più il desiderio di un tempo e non riuscire a trovare il modo di riaccendere la passione. Eppure, il sesso rimane una componente fondamentale di qualsiasi rapporto di coppia: quando la fiamma si affievolisce è importante cercare in tutti i modi di non farla spegnere. Se questo accade infatti, il rischio di arrivare al punto di dire basta è davvero alto. Come riaccendere dunque la passione con il partner? Ecco alcuni consigli utili.

Trovare nuove idee per stuzzicare il partner

Spesso e volentieri la passione si spegne perché si entra nel tunnel dell’abitudinarietà. Non si ha più voglia di sperimentare, non ci si chiede più cosa fa piacere al partner perché si è convinti di saperlo ed effettivamente probabilmente è così. Dopo mesi o anni di relazione però è importante sapersi rinnovare: trovare degli stimoli del tutto nuovi, trasgredire, provare qualche gioco a letto che non si era mai sperimentato.

Al giorno d’oggi esistono social e community che permettono di confrontarsi liberamente sull’argomento, senza tabù e senza sentirsi in imbarazzo. Sul portale Wyylde è possibile lasciarsi ispirare da altre persone, trovare qualche stimolo nuovo per uscire dagli schemi e vale proprio la pena approfittarne. D’altronde, di modi per stuzzicare il partner a letto e riaccendere la passione ce ne sono davvero parecchi e spesso è sufficiente ascoltare i consigli di altre persone per risolvere un problema che va avanti da tempo.

Prendersi cura del proprio aspetto

Spesso, quando la relazione va avanti da diverso tempo, ci si rilassa ma si tende a farlo anche troppo, trascurando il proprio aspetto. Eppure, farsi vedere in forma dal partner è fondamentale non solo per accendere in lui la passione ma anche per sentirsi più attraenti. Per questo motivo non ci si dovrebbe mai adagiare troppo sugli allori ma piuttosto impegnarsi ogni giorno per prendersi cura del proprio aspetto, anche quando ci si trova a casa. Acquistare della lingerie sexy, preoccuparsi sempre della ceretta, mettere un buon profumo ed evitare di indossare il pigiamone della nonna è sicuramente utile per riaccendere la fiamma della passione.

Parlare con il partner senza tabù

Se la coppia è entrata nel tunnel della routine e le cose a letto non vanno per niente bene, è altrettanto importante parlarne liberamente con il partner. Tenersi tutto dentro non è di certo utile, anche perché se la fiamma si è spenta ed il sesso non è più quello di un tempo nessuno dei due la sta vivendo bene. Bisogna dunque trovare il coraggio di discutere, di confrontarsi direttamente con il proprio partner e di sfogarsi completamente. Spesso questo aiuta parecchio e consente anche di capire quale sia il problema di fondo: alcuni atteggiamenti non graditi, abitudini da eliminare e via dicendo.

Evadere dalla routine quotidiana

Per riaccendere la fiamma della passione potrebbe rivelarsi decisamente utile anche evadere dalla routine quotidiana, magari organizzando un fine settimana romantico fuori porta. Spesso infatti è proprio l’abitudinarietà ed il ripetersi dei soliti schemi che causa una rottura a livello sessuale. Capita in molti casi di essere stanchi, di avere la mente sopraffatta dal lavoro e di lasciare che tutto il resto prenda il sopravvento. Partire per un viaggio, anche solo di qualche giorno, può rivelarsi davvero utile per ritrovare la sintonia anche a letto e risvegliare i bollenti spiriti ormai assopiti.

Sperimentare nuove posizioni a letto

Lo abbiamo già detto: dopo mesi o anni di relazione si è convinti di sapere tutto quello che piace al partner e si smette di sperimentare. Eppure, sicuramente sono ancora molte le posizioni che non si sono provate e che potrebbero rivelarsi delle vere e proprie sorprese tra le lenzuola (e non solo!). Lanciarsi in nuove sperimentazioni anche da questo punto di vista, provando delle posizioni del tutto nuove potrebbe riaccendere la fiamma e farvi scoprire di provare piacere anche in modi che non sospettavate. Il vero segreto per evitare che la passione si spenga d’altronde è quello di non cadere mai nella routine, nemmeno per quanto riguarda il sesso.