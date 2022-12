Diventata famosa dopo il suo ruolo come Maja nella serie thriller nordica Quicksand, in esclusiva su Netflix, Hanna Ardéhn è un’attrice dalla mille sfaccettature: amante della recitazione e del teatro ha conseguito una laurea magistrale in psicologia che spera possa utilizzare anche nella sua carriera da attrice.

Scopriamo di più sul suo ruolo nella serie thriller di successo, sui suoi profili social e la sua vita privata.

Quicksand, la serie Netflix che l’ha resa famosa

Chi è amante dei thriller nordici, quelli pieni di ombre, cieli cupi e menti complesse, sicuramente non si è lasciato sfuggire la serie Quicksand, scritta dalla sceneggiatrice di The Bridge con la regia di Per-Olav Sørensen e Lisa Farzane. Ambientata in un quartiere ricco di Stoccolma, Quicksand – sabbie mobili – ha tutte le caratteristiche di un thriller scandinavo: il freddo, il mistero e le personalità intriganti.

Ma, questa serie si spinge oltre: affronta il complesso mondo della gioventù, la ribellione verso il mondo e i tumulti interni di ragazze e ragazzi di famiglie abbienti che non si lasciano cullare o rilassare dal denaro, ma, piuttosto, cercano ciò che vacilla, ciò che è irrisolto. Il personaggio di Hanna Ardéhn, Maja, è complesso, e non poco, come è difficile la vicenda in cui è improvvisamente protagonista: dopo una sparatoria a scuola, la ragazza viene presa in custodia dalla polizia non come vittima della strage, bensì, come potenziale complice e artefice.

La storia che ne segue sarà un intreccio di ricordi confusi ed elaborazioni di come la relazione col fidanzato Sebastian, figlio del ricchissimo Claes, l’abbia portata nelle stanze degli interrogatori della polizia svedese.

La carriera e la vita privata di Hanna Ardéhn

Il mosaico di emozioni ambivalenti che si intrecciano nel personaggio di Maja non è di certo un lavoro semplice da interpretare, ma Hanna Ardéhn si è subito mostrata all’altezza; forse grazie all’aiuto della sua carriera universitaria. Nel 2009 ha, infatti, ottenuto una laurea magistrale in psicologia e sogna di poter legare, un giorno, il suo amore per la recitazione con la sua passione per la psicologia. Nata il 4 ottobre 1995 a Åkesberga, vicino Stoccolma, Hanna ha fin da piccola mostrato un grande interesse per il mondo della recitazione e del cinema; già a sei anni, infatti, faceva parte di un piccolo gruppo di recitazione non lontano da casa e nel 2010, a 15, ha ottenuto il suo primo ruolo di rilevanza nel film 7x-lika fienile leka bäst. Nonostante il ruolo di spicco nella serie Netflix, come possiamo scorgere dal suo profilo Instagram (@hannaardehn), c’è quasi totale assenza di shooting super glamour o copertine patinate, ma piuttosto, foto di vita quotidiana con amici o scatti dei set durante un film. Anche i suoi followers non sono tantissimi, ne contiamo 67.700 sul social Meta, destinati sicuramente a crescere. Per quanto riguarda la sua vita amorosa, si sa davvero pochissimo: alcune fonti dicono che attualmente non sia legata sentimentalmente a nessuno e sono quasi totalmente assenti le fonti circa vecchie relazioni dell’attrice.