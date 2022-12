Julestorm – La tempesta di Natale è la nuova serie tv di Netflix, che vede protagonista Ida Elise Broch. La serie sta per uscire e riuscirà ad appassionare i telespettatori per via delle vicende dei personaggi, nel periodo di Natale. Una serie che terrà i telespettatori con il fiato sospeso e che svelerà molti segreti.

Julestorm – La tempesta di Natale: dove vederlo

Julestorm – La tempesta di Natale uscirà il 16 dicembre 2022 su Netflix, dove rimarrà disponibile, per arricchire il catalogo nel mese di Natale. Nella serie troveremo Ida Elise Broch, protagonista della serie Natale con uno sconosciuto. In questo caso l’attrice interpreta il personaggio di Ida, ovvero una popstar. Sarà tra le persone che rimarranno bloccate in aeroporto con “i comuni mortali” a causa della tempesta e sarà presa d’assalto dai fan presenti.

Il gruppo di personaggi è molto vario. Ci sarà un pianista, una mamma, un agente di sicurezza, un prete, un bodyguard, un pilota d’aerei, un semplice viaggiatore, un assistente di volo e anche un Babbo Natale. La trama diventerà sempre più complicata con l’emergere delle crepe tra i personaggi, dei loro desideri di Natale e dei loro progetti. Saranno tutti bloccati nell’aeroporto a poche ore dal Natale. Alcuni di loro vorrebbero andare a casa dai propri parenti, altri hanno qualcosa da cui scappare, altri ancora sognano mete esotiche.

Sono tutti diversi, accomunati da un imprevisto. La serie è formata da sei episodi, di circa 30 minuti ciascuno, adatta alle feste di Natale. Una narrazione commovente con uno sfondo dolceamaro, anche se non mancheranno le risate. Non resta che attendere ancora qualche giorno per poter vedere la serie su Netflix e scoprire quali saranno le avventure di tutti questi protagonisti diversi, che conosceremo puntata dopo puntata, in modo sempre più profondo.

Julestorm – La tempesta di Natale: il cast completo

Julestorm – La tempesta di Natale ha già fatto parlare di sé proprio per la presenza dell’attrice Ida Elise Broch, molto amata per il suo ruolo nella serie Natale con uno sconosciuto. Il cast completo della serie norvegese prevede molti altri nomi particolarmente conosciuti nel Paese. Tra questi troviamo: Dennis Storhøi, Jan Gunnar Røise, Alexandra Rapaport, Jon Øigarden, Maibritt Saerens, Thea Sofie Loch, NæssEvelyn Rasmussen Osazuwa, Ariadna Cabrol, Valter Skarsgård, Hanna Ardéhn, Ravdeep Sing Bajwa, Sus Wilkins, Ghita Nørby, Ibrahim Faal, Kyrre Hellum, Line Verndal, Oscar Jean, Talia Lorentzen, Carmen Gloria Pérez. Si tratta di nomi noti nel paese e nel mondo delle serie tv, ma con questo prodotto potrebbero anche riuscire ad ottenere un successo più internazionale, proprio come è accaduto alla loro collega. Dietro le quinte di Julestorm – La tempesta di Natale, troveremo Peter Baden alla colonna sonora, Hallgrim Haug alla fotografia, Oddfrid Ropstad ai costumi e Per-Olav Sørensen alla produzione e alla regia. Sicuramente una serie tv su Netflix, dedicata al Natale, è un bel modo per farsi notare a livello internazionale. Bisogna vedere se la serie, che sembra essere molto interessante, riuscirà ad ottenere il successo sperato e meritato sulla piattaforma di streaming, soprattutto ora che stanno uscendo numerosi titoli dedicati al Natale.