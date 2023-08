Guns & Gulaabs: qual è la sua trama? E’ possibile avere anche informazioni sul suo cast e sulla sua prossima uscita? Se siete interessati a questa serie Netflix dalle indian vibes, allora questo è sicuramente l’articolo perfetto per voi! Infatti, a breve, andremo a scoprire di più circa questa serie TV, che mixa sapientemente crime e romanticismo.

Guns & Gulaabs, trama e cast della nuova serie Netflix

La storia si sviluppa in una città dell’India: Gulaabgunj, un centro importantissimo per il traffico d’oppio, ed è anche controllata da un potente cartello criminale.

Per questi motivi, sembra essere una località senza alcuna speranza: tuttavia, un agente di polizia ed un meccanico innamorato cercheranno di porre un freno a tanta degenerazione.

Il dettaglio cool: riguarda la trama. Infatti, la serie prende ispirazione dal modo di raccontare il crimine degli anni Novanta. Un mix di dolcezza e delinquenza, tra violenza e innocenza. per questo, non stupisce che il nome dello show prenda il proprio nome dalla famosa band rock Guns N ‘Roses, trasferendo tutto il concetto in hindi.

La serie, che è alla sua prima stagione, è stata prodotta nel 2023: è composta di 8 episodi, ognuno di circa 60 minuti.

Per quanto invece riguarda il cast, ad impersonare i due protagonisti delle vicende, troviamo Rajkummar Rao e Dulquer Salmaan. Tuttavia, troviamo anche l’attrice indiana Shreya Dhanwanthary in questo cast dal sapore hindi. L’attrice è diventata celebre grazie alla sua interpretazione nella spy story indiana The Family Man e nel thriller finanziario Scam 1992.

Guns & Gulaabs: l’uscita prossima su Netflix

La serie tv sarà disponibile molto presto su Netflix: la celebre piattaforma in streaming, infatti, ha già reso nota la data di uscita. Guns & Gulaabs, dunque, sarà disponibile dal prossimo venerdì 18 agosto.

Già attesa da molti blogger la serie tv viene definita: “Un mix tra poliziesco, sentimentale e genere d’azione”.

Dunque, sembra proprio che Guns & Gulaabs sia una produzione Netflix davvero molto apprezzata, ancor prima della sua uscita.

Tante nuove serie tv in arrivo su Netflix

Vale poi la pena, spendere un minuto per parlare delle nuove produzioni Netflix in arrivo: sono davvero molte le serie TV e film di fine estate.

Jodie, il prescelto: Una serie Netflix che parla del dodicenne Jodie, che ha poteri molto simili a quelli di Gesù. Il ragazzo si troverà a vivere la sua vita di adolescente, con un destino però davvero speciale. In uscita per mercoledì 16 agosto.

Una serie Netflix che parla del dodicenne Jodie, che ha poteri molto simili a quelli di Gesù. Il ragazzo si troverà a vivere la sua vita di adolescente, con un destino però davvero speciale. In uscita per mercoledì 16 agosto. Per amore e per destino: una nuova k-drama serie, molto romantica e dolce, in stile coreano. In uscita il 23 agosto.

una nuova k-drama serie, molto romantica e dolce, in stile coreano. In uscita il 23 agosto. One Piece: La produzione è dedicata al famosissimo manga, di cui è stato anche realizzato un cartone animato di grande successo. One Piece è in uscita per il 30 agosto, ed è davvero molto atteso.

Questa sembra dunque, una fine estate di grandi proposte in fatto di serie TV e film, sia per quanto riguarda la piattaforma Netflix, sia per altre piattaforme in streaming, come Prime Video gratuita per gli abbonati ad Amazon Prime.