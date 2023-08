Scopriamo di più su Painkiller: trama, cast e uscita della nuova serie Netflix. La piattaforma in streaming più famosa del mondo ha colpito ancora: in questa miniserie si toccheranno argomenti sociali e quanto mai attuali. Il suo trailer è stato rilasciato recentemente da Netflix e ha già suscitato tante polemiche.

Painkiller: la nuova serie Netflix da non perdere. Trama, cast ed uscita

Una miniserie, ideata da Eric Newman, che è anche tratta da fatti di storia vera: Painkiller ci farà riflettere. Creata dagli stessi creatori di Narcos e basata sul libro omonimo di Barry Meier e sull’articolo The Family That Built the Empire of Pain pubblicato dal The New Yorker, la serie tratta della crisi americana data dall’Oxycontin, un medicinale largamente utilizzato come droga nell’ultimo ventennio. Come è potuto accadere tutto ciò? E’ ben spiegato nella trama: tutta la vicenda in effetti gira intorno al fatto di cronaca statunitense che ha visto coinvolta una grande casa farmaceutica, la Purdue Pharma. Questa era in effetti, la casa produttrice dell’Oxycontin, un farmaco fatto prescrivere dai medici, spinti da tangenti e guadagni extra, da parte della stessa azienda. Queste pillole, un potente anti dolorifico, venivano quindi prescritte dai medici, pur sapendo che avrebbero creato dipendenza. I malati, pur di alleviare il dolore, così, diventarono dei veri e propri drogati, purtroppo spinti a cercare continuamente il farmaco nel mercato nero e a sostituirlo perfino con l’eroina. La droga era in effetti meno costosa, e avrebbe dunque esposto i malati a morte per overdose.

Questa triste vicenda è nota ai più come la cosiddetta “crisi degli oppioidi”: infatti, negli ultimi 20 anni, si registra che l’Oxycontin avrebbe causato oltre 500mila vittime. Una pagina davvero triste della storia d’America, che fa luce su meccanismi di corruzione e di degrado culturale, anche all’interno di ospedali e studi medici.

Painkiller sarà disponibile su Netflix da Giovedì 10 Agosto, e molti sono gli attori ad averne preso parte.

Painkiller, focus sul cast

Vediamo adesso i principali protagonisti di questa miniserie Netflix: prima di tutto, troviamo l’attore Taylor Kitsch che interpreterà il personaggio di Glen Kryger. Questo, è un uomo che a causa di un incidente, vede la sua vita completamente stravolta. Ad impersonare invece sua moglie, ci sarà Carolina Bartczak.

Troviamo poi anche John Ales, nei panni di Gregory Fitzgibbons: questi è un medico che opera nelle zone rurali del West Virginia.

Ma potremo trovare anche l’attore Sam Anderson nei panni di Raymond Sackler: interpreterà il co- proprietario della Purdue Pharma.

Tra fatti realmente accaduti e vere e proprie battaglie legali, Painkiller promette di fornirci un importante spaccato dell’America degli ultimi 20 anni.

Una serie liberamente ispirata a fatti di cronaca e a vere e proprie crisi sociali, dunque: Painkiller si snoderà solamente su 6 episodi, densi di patos e di eventi.

Possiamo quindi solo consigliarvi di non perdervela: Painkiller approfondirà da vicino la crisi degli oppioidi, una delle più gravi emergenze sanitarie che ha colpito gli USA negli ultimi 20 anni.

Sembra che, almeno per il momento, non sia prevista una seconda stagione: questa miniserie sembra essere stata concepita come “Limited-series”. Sapremo dirvi di più, certamente, nei prossimi mesi.