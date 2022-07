Guendalina Tavassi ha annunciato ai fan dei social di aver trovato un nuovo lavoro che da ottobre la porterà in Turchia.

Guendalina Tavassi: il nuovo lavoro

Dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi e le occupazioni come opinionista e influencer, Guendalina Tavassi ha deciso di occuparsi di “turismo medicale”: lei stessa ha svelato che farà da “guida” ad alcune persone che abbiano deciso di sottoporsi a degli interventi estetici in Turchia.

La Tavassi, visibilmente emozionata per il suo nuovo impiego, ha svelato come si svolgerà attraverso i social:

“Mi state bombardando di messaggi per la partenza del 5 ottobre. Vi spiego bene tutto adesso perché altrimenti non capite. Se volete partire con noi, io accompagnerò dei gruppi in Turchia per delle operazioni. Operazioni di qualsiasi tipo, per il trapianto dei capelli, per i denti, per il naso, per i glutei, per l’addominoplastica. Potete rifarvi tutto, qualsiasi operazione.

Dovete compilare il modulo e leggere bene tutto. Tra l’altro loro sono tutti italiani e così capiamo tutto. Io ci sarò a sostenervi e incoraggiarvi”, ha affermato.

Guendalina Tavassi ha anche specificato che lei stessa sarebbe ricorsa a degli interventi estetici in Turchia, dove sarebbero presenti a suo dire alcuni dei migliori chirurghi estetici del mondo.

“I chirurghi sono i migliori al mondo, i nostri chirurghi vanno a fare i master in Turchia.

Mi ci sono operata io, tutta la mia famiglia e le mie amiche, ma anche tante persone qui su Instagram che ancora mi ringraziano. Quindi state tranquilli, i prezzi sono bassi perché il costo della vita lì è basso e non come da noi. Questo è il motivo delle tariffe diverse. Quindi se vi interessa il prossimo viaggio sarà il 5 ottobre e staremo insieme”, ha affermato.