Chi è Guendalina Tavassi: tutto sulla ex gieffina

Guendalina Tavassi, 36 anni, conosciuta per aver partecipato come concorrente al Grande Fratello 11, è finita al centro del gossip a causa di video intimi che giravano sul web e del suo rapporto turbolento con l’ex marito. Nel 2022 partecipa alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi con suo fratello Edoardo Tavassi.

Conosciamola meglio e scopriamo chi è.

Chi è Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi, nasce a Roma, l’1 gennaio 1986, sotto il segno del Capricorno. Ha un fratello Edoardo Tavassi con il quale molto probabilmente parteciperà all’Isola. Esordisce nel mondo dello spettacolo all’età di 24 anni partecipando per la prima volta come concorrente all’undicesima edizione del Grande Fratello. Dopo lo show, la Tavassi inizia la sua carriera di attrice, showgirl ed opinionista.

Nel 2012 inizia ad essere ospite di salotti come quello di Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque; nello stesso anno recita nella sit-com italiana THE SPA e del film Una notte da paura e partecipa alla nona ediziona dell’Isola dei Famosi con Antonella Elia. Nel 2018 si sposterà alla Rai partecipando a Tale e Quale Show di Rai1. Inoltre, lavora come influencer su Instagram, dove il suo profilo conta 1 milione e 100 mila followers.

Vita privata

Dalla prima relazione adolescenziale avuta con Remo Nicolini , è nata la prima figlia della Tavassi, Gaia, oggi adolescente. I tre sono finiti, durante la partecipazione della Tavassi al Grande fratello, al centro del gossip in cui sia l’ex compagno che la figlia accusano Guendalina di non essere stata né una brava moglie né una brava madre. Infatti Remo e Guendalina si accuseranno durante il programma di non essere dei bravi genitori e pare che la figlia Gaia abbia scritto un commento offensivo alla madre taggando anche Barbara D’Urso:

Perché non chiedi a Guendalina dov’è sua figlia mentre lei è a Tenerife? […] Vorrei sapere perché fate tutti i vaghi come se non sappiate nulla di tutto ciò. Ma non riuscite a capire? La vita di una persona la vedete nella vita reale, non su Instagram. L’apparenza inganna […] Sono stata troppo buona. Ti sei nascosta per anni nei panni di una bravissima madre. Per carità, bravissima madre con i tuoi due figli! La verità viene a galla.

Nel 2013 si è sposata con Umberto D’Aponte e da questa relazione nascono due bambini, Chloe e Salvatore. Nel 2021 ritorna nuovamente al centro del gossip. Infatti, sarà lei stessa a parlare su Instagram delle aggressioni fisiche subite dal marito, della denuncia e del rapporto difficile che si era creato in casa:

Parlo per tutelare i bambini, che erano presenti anche all’ultima aggressione, premeditata l’ho denunciato, e quindi sono una m***a?! Quando muoiono le donne con i bambini, poi dite poverina. Complimenti. La gente ci va in galera per tutto quello che ha fatto. Nessuno s’inventa niente. Se tu violi la legge, la legge poi ti punisce.

Nel 2022 Umberto D’Aponte è stato arrestato per aver violato il divieto di avvicinarsi a Guendalina dopo che si erano verificati degli episodi di aggressione anche davanti ai figli. Attualmente è fidanzata con Federico Perna, manager del settore della ristorazione.

Nel 2020 a Guendalina Tavassi le vengono rubati dei video intimi fatti con il marito. Sfogandosi su Instagram pare che il suo account icloud sia stato violato e siano stati presi questi video e poi pubblicati sul web.

Curiosità

Criticata di aver abusato della chirurgia estetica, lei ha messo di essersi rifatto il naso e il seno. Per lei l’aspetto esteriore è molto importante e lo cura tantissimo collaborando spesso con hairstylist e personaggi del beauty.