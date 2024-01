I grillz ai denti sono tornati prepotentemente di moda. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, cosa sono e come si applicano.

Grillz ai denti: cos’è e come funziona

Oltre alle tooth gem, ovvero ai gioielli sui denti, sono tornati prepotentemente di moda i grillz. Ma, che cosa sono? Scopriamolo insieme. I grillz sono delle protesi rimovibili realizzate con oro, diamanti e pietre preziose, e sono in grado di regalare un tocco scintillante e rock al sorriso. Un tempo venivano usati solamente nel mondo del rap, ma, nel corso degli anni, sono state tante le star che gli hanno sfoggiati, come per esempio Kim Kardashian, Madonna, Hailey Baldwin e Justin Bieber. I grillz sono un gioiello dentale che viene posizionato su uno o più denti al fine di decorare il sorriso a scopo puramente estetico. Esistono diversi tipi di grillz, a seconda del numero di denti che si vuole coprire e del materiale di cui sono fatti, ovvero oro, che sono quelli più costosi e appariscenti, argento, sono quelli più amati e leggermente più economici di quelli in oro, e infine quelli con diamanti, che rappresentano i più esclusivi. L’applicazione dei grillz non è complessa, ma è importante rivolgersi a un dentista, che saprà valutare se i vostri denti sono adatti e vi illustrerà i rischi e le procedure. Vediamo insieme com’è la procedura:

Prima di applicare i grillz è fondamentale rimuovere il tartaro , curare le carie se ci sono e individuare se ci sono delle malattie parodontali o gengiviti, al fine di evitare gravi conseguenze dopo l’applicazione.

, curare le carie se ci sono e individuare se ci sono delle malattie parodontali o gengiviti, al fine di evitare gravi conseguenze dopo l’applicazione. Se tutto va bene, il dentista vi prenderà l’impronta dentale , al fine che i grillz si adattino perfettamente ai vostri denti.

, al fine che i grillz si adattino perfettamente ai vostri denti. A questo punto è possibile scegliere il grillz che si vuole avere.

che si vuole avere. Il dentista vi mostrerà poi come fare per mettere e togliere i grillz e su come prendersene cura. Nel caso in cui vogliate i grillz permanenti, sarà il dentista ad applicarli.

Grillz ai denti: i rischi

Se i grillz ai denti possono affascinare, prima di decidere di applicarli è bene sapere quali sono i rischi. Essi infatti possono alterare la salute dei denti e delle gengive. Vediamo insieme quali sono le complicazioni più comuni:

Ritenzione di placca batterica e tartaro, poiché si fa fatica a mantenere un’adeguata igiene orale.

Carie e malattie gengivali.

Piaghe, a causa dello sfregamento dei grillz sui tessuti della bocca.

Fratture dentali per via della pressione dei grillz sui denti.

Problemi di morso, in quanti i grillz impediscono una corretta occlusione.

Problemi di malposizione dei denti, poiché i grillz generano pressione sui denti che possono spostarsi.

Quindi, se decidete di applicare i grillz è bene che teniate conto di tutti i possibili rischi. Importante è rivolgersi a un dentista qualificato, evitate di acquistare i grillz su internet, poiché non possono adatti a chi li indosserà e possono creare gravi danni ai denti.

