Greta Scarano è un’attrice italiana che, nonostante la giovane età, vanta un curriculum degno di nota. Prossima alla partecipazione alla serie tv Un Capitano, ha già ricevuto diversi riconoscimenti importanti. Cosa sappiamo sul suo conto?

Greta Scarano: chi è?

Greta Scarano è nata il 27 agosto del 1986 a Roma.

Ha studiato canto e musica, poi si è dedicata alla recitazione, prima in Alabama e in seguito a Roma. Dopo aver recitato in teatro, è approdata in televisione con Un Posto al Sole. Qui, per circa due anni, ha vestito i panni di Sabrina. L’anno che segna la svolta è il 2008, quando è stata scelta per il ruolo di Angelina in Romanzo criminale – La serie.

Da questo momento in poi, Greta ha registrato un successo dietro l’altro.

Per quanto riguarda il cinema, la Scarano ha recitato in film importanti come: Qualche nuvola di Saverio Di Biagio, Senza nessuna pietà di Michele Alhaique, Suburra di Stefano Sollima, Smetto quando voglio – Masterclass e Smetto quando voglio – Ad honorem, entrambi di Sydney Sibilia.

Per quel che riguarda il piccolo schermo, Greta ha recitato in produzioni come: Ris – Delitti Imperfetti, Don Matteo, Distretto di Polizia, I liceali, Squadra Antimafia e Liberi sognatori – La scorta di Borsellino.

Nel 2020, Greta è stata scelta per interpretare Ilary Blasi nella serie tv dedicata a Francesco Totti, ovvero Un Capitano.

Premi e riconoscimenti

Nonostante la giovane età, Greta ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti. Nel 2015, ad esempio, ha ottenuto il Premio Guglielmo Biraghi per Senza nessuna pietà. L’anno successivo, invece, ha ottenuto il Nastro D’argento 2016 per Suburra, in qualità di migliore attrice non protagonista. Come se non bastasse, ha all’attivo: una medaglia d’oro nel cinema 2014 come promessa del cinema italiano per il film Senza nessuna pietà e un Ciak D’oro come rivelazione dell’anno sempre nell’ambito della stessa pellicola.

Greta Scarano: la vita privata

La Scarano ha avuto una lunga relazione con il collega Michele Alhaique, conosciuto sul set del film Qualche nuvola. Quando la loro storia d’amore è finita, Greta ha perso la testa per il regista Sydney Sibilia. Ad oggi sono felicemente fidanzati.