Quanto guadagnano i co-conduttori della 74esima edizione del Festival di Sanremo? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Sanremo 2024, quanto guadagnano i co-conduttori?

Domani, 6 febbraio 2024, avrà inizio la 74esima edizione del Festival di Sanremo che, anche quest’anno, vedrà sempre Amadeus alla conduzione della kermesse musicale. Saranno cinque i co-conduttori che affiancheranno Amadeus, uno per ogni serata, ovvero Marco Mengoni, Lorella Cuccarini, Fiorello, Giorgia e Teresa Mannino. Ma, quanto guadagnano per affiancare Amadeus come co-conduttori? Su La Stampa si legge che la cifra pattuita per le co-conduzioni sarebbe tra i 180mila e i 200mila euro. Sempre secondo La Stampa il più pagato sarebbe il vincitore della scorsa edizione del Festival, ovvero Marco Mengoni, davanti a Giorgia, Lorella Cuccarini e Teresa Mannino. Fiorello invece, che dovrebbe comparire un pò tutte le sere, potrebbe fare eccezione. Basta pensare che nel 2020 per le cinque serate incassò circa 300mila euro mentre per la serata singola del 2022 ha incassato 50mila euro. Il conduttore del Festival, Amadeus, pare che per la conduzione delle cinque serate della 74esima edizione del Festival di Sanremo prenderà 700mila euro. Il cachet sarebbe quindi più alto rispetto alle passate edizioni.

Sanremo 2024, il cachet degli ospiti

Sono tanti gli ospiti e i super ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston nel corso della 74esima edizione del Festival di Sanremo. Tra gli ospiti annunciati ci saranno Giovanni Allevi e Roberto Bolle, ma di entrambi non si hanno indiscrezioni circa il cachet. Tra gli altri ospiti previsti ci sono l’attore John Travolta, Leo Gassman ed Eros Ramazzotti, per celebrare i 40 anni della canzone che lo ha reso famoso, ovvero “Terra promessa“. Non ci sono indiscrezioni nemmeno circa il cachet di questi tre personaggi, John Travolta nel 2006 chiese 450mila euro, mentre Ramazzotti nel 2016 chiese 50mila euro. Infine uno degli ospiti più attesi è l’attore Russell Crowe, che salirà sul palco in veste di musicista e non di attore nella serata di giovedì 8 febbraio. Queste erano state le parole di Amadeus quando, ospite a “Viva Rai 2” da Fiorello aveva proprio annunciato la presenza del protagonista de “Il Gladiatore“: “ho pensato, insieme a Fiorello, di portarlo e farlo stare con noi una sera, non c’è un disegno particolare, viene appositamente dall’Australia a spese sue. Viene per piacere di esserci. Parte da lì il 6 febbraio, quando finisce di girare, il 7 febbraio è a Sanremo e l’8 è sul palco.”

Sanremo 2024, quando inizia?

Manca pochissimo all’inizio della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana. La prima serata si svolgerà domani sera, 6 febbraio 2024, mentre la finale andrà in scena sabato 10 febbraio. Sono 30 i big in gara che si contenderanno la vittoria finale. Tra le cinque serate da sottolineare la serata di giovedì, quando ognuno dei cantanti in gara canterà una canzone famosa assieme a un ospite, la cosiddetta serata della cover.

