Al Grande Fratello Vip, la nuova ed unica opinionista sarà Cesara Buonamici? E se questa indiscrezione fosse vera, quali potrebbero mai essere le motivazioni che hanno spinto gli autori a fare questa scelta? Sembra che si stia per aprire una nuova era per il celebre format di Mediaset: vediamo dunque di saperne di più, e di conoscere le motivazioni che si celano dietro questo cambiamento!

Al Grande Fratello Vip potrebbe essere Cesara Buonamici l’unica opinionista

Potrebbe davvero essere l’unica a presenziare come opinionista, ovviamente, e non come concorrente: negli ultimi giorni l’influente fonte Dagospia sembrerebbe aver fatto trapelare l’idea che, al timone del programma ormai sfociato nel trash eccessivo, a far da spalla ad Alfonso Signorini, si potrebbe scegliere proprio lei.

Questa sarebbe, in effetti, la proposta di Pier Silvio Berlusconi, erede degno di suo padre. La presenza di una giornalista così affermata, volto ormai storico del TG5, dove lavora dal 1992, sembrerebbe un ottimo modo per “elevare” il programma e fornire dei temi sì attuali, ma più profondi e sentiti. Una linea di conduzione, per donare al celebre reality show firmato Mediaset, uno spessore tutto nuovo.

Secondo altre indiscrezioni, altre due possibili candidate al ruolo di opinionista, potrebbero essere Paola Barale e Katia Ricciarelli: alcuni potrebbero veder bene la Barale accanto a Cesara Buonamici, per regalare un po’ di verve e di brio ad un programma che negli ultimi anni non si è rinnovato a sufficienza. E per quanto riguarda la Ricciarelli? Sembrerebbe, per molti, una scelta un po’ troppo rischiosa: la cantante lirica di fama internazionale, infatti, avrebbe fatto parlare fin troppo di sé negli ultimi anni,

Altra scelta d’impatto, è stata quella di eliminare la postazione del “social sentiment”, occupata da Giulia Salemi. L’eliminazione della Salemi come opinionista del programma, non sarà certo andata a genio al conduttore Signorini, che ormai da diversi anni l’ha presa sotto la sua ala protettrice. E lei, invece, come starà vivendo questa esclusione così repentina?

E cosa pensano le precedenti opinioniste, Sonia Bruganelli, ed Orietta Berti?

Grande Fratello Vip, durata e concorrenti

Il programma ormai appuntamento fisso del palinsesto di canale 5, dovrebbe cominciare il 18 settembre, e terminare però entro la fine di dicembre: nessuna proroga dunque, quest’anno nessuna dinamica di ampio respiro, e neppure un’edizione che si protragga per oltre 5 o 6 mesi. Il nuovo GF VIP sarà molto più sobrio e sicuramente più breve.

Al timone, come abbiamo già detto, dovremmo verosimilmente ritrovare Alfonso Signorini, mentre per quanto riguarda i concorrenti, questi sarebbero all’incirca 20, ma tutti ancora top secret. Indiscrezioni, però, vorrebbero nel cast alcuni importanti e famosi TikToker.

Cos’altro possiamo aggiungere? Sarà di sicuro un Grande Fratello Vip diverso dal solito, e perché no, potrebbe anche essere migliore. Sicuramente, potrà essere un contenitore serale in grado di offrire ottimi spunti di discussione, anche sociale e più impegnata.