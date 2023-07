Nelle nuova edizione del “Grande Fratello Vip“, non ci sarà più Giulia Salemi come opinionista. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, come mai.

Gf Vip, Giulia Salemi dice addio al ruolo di opinionista: “Non ci sarò perché…”

Come annunciato da tempo non ci saranno più come opinioniste della prossima edizione del “Grande Fratello Vip” Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Ad aggiungersi alle due anche Giulia Salemi ha deciso che non farà più parte delle opinioniste del programma televisivo. È stata la stessa modella e influencer a dara la notizia e a spiegarne le motivazioni in una delle sue storie apparse nel suo profilo ufficiale di Instagram. Queste le sue parole: “quest’anno non parteciperà al Grande Fratello. L”esperienza dello scorso anno a livello professionale e personale è stata bellissima e gratificante ma so che bissare non è cosa facile quindi mi dedicherò a nuovi progetti di cui vi parlerò molto presto.” Giulia ringrazia Mediaset sottolineando come i rapporti con l’azienda di Pier Silvio Berlusconi rimangano saldi. Per quanto riguarda il futuro, Giulia ha parlato di un progetto che porta avanti da tempo con il compagno Pierpaolo Pretelli, conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello nel 2020. Queste le parole della modella italiana di origini iraniane: “mi dedicherò alla terza edizione di ‘Salotto Salemi’, il format da me ideato dedicato al mondo del make up che faremo diventare gigante, e mi dedicherò a un progetto su cui con Pierpaolo e il mio team stiamo lavorando da tre anni che si chiamerà ‘Casa Prelemi’. A novembre sarò alla conduzione di un format su una piattaforma, ma di questo parleremo più avanti”. Infine Giulia Salemi torna a parlare del “Grande Fratello Vip“: “tutti sanno quanto io sia legata al GF, ad Alfonso Signorini e a tutto gli autori, quindi quest’anno sarò in prima linea a sostenere il nuovo corso del programma al quale devo tantissimo”.

Come sarà il nuovo Gf Vip

La nuova edizione del “Grande Fratello Vip” si annuncia davvero essere molto diversa dalle precedenti. In attesa di conoscere il cast che entrerà all’interno della casa più spiata d’Italia, che vi ricordo per questa edizione sarà un mix tra personaggi noti e persone comuni, abbiamo la conferma del cambio per quanto riguarda le opinioniste del programma. Dopo Orietta Berti e Sonia Bruganelli, anche Giulia Salemi, come abbiamo visto poc’anzi, a sorpresa a dato l’annuncio che non sarà più presente come opinionista al programma. Al posto delle tre donne ci sarà invece una sola opinionista, ovvero Cesara Buonamici. Alla conduzione del programma invece è confermato Alfonso Signorini, che ha così parlato della nuova edizione: “avremo una edizione mix, tra vip e nip. Ma i vip saranno famosi, facce note, la gente non dovrà chiedersi ‘ma questo chi è?’ I nip saranno veri nip, gente comune della strada, i vicini di casa. Non vogliamo star del web e dei social. Sarà interessante vedere come persone comuni si relazioneranno con i vip che normalmente se la tirano. Storie d’amore tra nip e vip? Chi lo sa potrebbe anche succedere una cosa del genere. Ovviamente ci sarà spazio per i sentimenti e le emozioni anche quest’anno”.