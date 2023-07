In queste settimane a tenere compagnia al pubblico c’è il viaggio dei sentimenti di Filippo Bisciglia. Tuttavia, una volta terminato il programma, tornerà ad occupare la prima serata del lunedì di Canale 5 il reality più longevo di Mediaset. Ebbene sì, stiamo parlando del Grande Fratello Vip. Lo show sta per tornare con tante novità, anche per quanto riguarda le opinioniste! Sembrerebbe che ad affiancare Alfonso Signorini troveremo Paola Barale e Katia Ricciarelli. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

GF Vip, Paola Barale e Katia Ricciarelli nuove opinioniste

Ad aver lanciato le prime indiscrezioni sono stati Alberto Dandolo, noto giornalista italiano, e la rivista di gossip Dagospia. Secondo quanto riportato da quest’ultimi, sembrerebbe che nello studio nel Grande Fratello Vip non vedremo più Orietta Berti e Sonia Bruganelli. L’ex moglie di Paolo Bonolis aveva già svelato la sua assenza. Sonia Bruganelli aveva espresso la volontà di tornare a dedicarsi a tempo pieno al suo lavoro di produttrice e imprenditrice. Orietta Berti, invece, non ci sarà a causa di un altro progetto lavorativo. Prossimamente vedremo la cantante nel ruolo di giudice a Io Canto, il programma di Gerry Scotti. Dunque… chi prenderà il loro posto? Alfonso Signorini sembrerebbe aver scelto Paola Barale e Katia Ricciarelli. L’accordo per inserire le due nuove opinioniste all’interno della prossima edizione del Grande Fratello Vip non è ancora stato chiuso… Ma la loro presenza sembrerebbe ormai ufficiale.

Tutte le novità sulla nuova edizione del Grande Fratello Vip

Un’altra domanda richiestissima sul web riguarda Giulia Salemi, ormai volto fisso in studio con Alfonso Signorini nei panni di commentatrice social. L’influencer tornerà? Al momento ancora nessuna conferma, ma è molto probabile che la rivedremo anche nella nuova edizione del Grande Fratello Vip. Tante novità anche sul cast. Sembrerebbe infatti che nel reality ci saranno personaggi famosi e non famosi. Per la precisione, il cast dovrebbe essere diviso in dodici vip e otto nip.

Dove e quando vedere il Grande Fratello Vip

La data ufficiale d’inizio del Grande Fratello Vip non è stata ancora rivelata, ma tornerà sicuramente a settembre. Il reality sarà trasmesso su Canale 5, in prima serata, il lunedì e il venerdì. Il day-time invece andrà in onda nel pomeriggio su Canale 5 e Italia 1. Sarà inoltre possibile seguire le vicende della casa nelle dirette quotidiane su Mediaset Extra e La5. Ma non è finita qua. Potrete seguire il programma anche in streaming tramite la piattaforma Mediaset Infinity. Siete curiosi? Le aspettative crescono ogni giorno di più. Rimanete connessi per non perdervi tutte le novità sulla nuova edizione del reality più seguito, chiacchierato e amato dal pubblico italiano. Ne vedremo sicuramente delle belle!