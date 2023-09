Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, quali sono le novità.

Grande Fratello: tutte le novità dell’edizione 2023 che nessuno ti dice

I fan del Grande Fratello stanno ormai facendo il conto alla rovescia. Manca poco meno di una settimana all’inizio della nuova edizione del reality più amato d’Italia, che anche quest’anno vedrà Alfonso Signorini alla conduzione. Rispetto alle scorse edizioni, quest’anno le novità sono davvero tante, come aveva lasciato intendere Pier Silvio Berlusconi alla presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset: “penso che i reality siano inevitabilmente un pezzo della tv commerciale. Ci sono limiti che non vanno superati, che hanno a che fare con sensibilità e rispetto dei singoli. Ho visto una puntata e così non va bene. Vorrei che gli autori si sforzassero di lavorare per raccontare storie senza eccessi. La colpa è sempre di chi fa il prodotto. Ci siamo distratti, la colpa è stata nostra.” Una delle novità più importanti di questa nuova edizione sono i concorrenti, infatti quest’anno non saranno solo vip come nelle passate edizioni, ma sarà un mix, ci saranno personaggi famosi ma anche nip, ovvero persone completamente estranee al mondo dello spettacolo. In questi giorni i canali ufficiali del programma hanno mostrato le prime immagine dello studio da dove Alfonso signorini condurrà questa nuova edizione del Grande Fratello e per la prima volta lo studio non sarà a Cinecittà ma ma presso gli studi voxson di via di Tor Cervara, quindi lontano dalla casa più spiata d’Italia. La scenografia invece dovrebbe essere la stesse delle passate edizioni del programma, compresa la grandezza dello studio stesso.

Grande Fratello 2023: chi sarà la nuova opinionista?

Come detto in precedenza, per questa nuova edizione del Grande Fratello le novità sono davvero tantissime. Se Alfonso Signorini è stato confermato come conduttore del reality più amato d’Italia, stessa cosa non si può dire delle due opinioniste della scorsa edizione, ovvero Orietta Berti e Sonia Bruganelli, che per questa edizione sono sostituite dalla giornalista volto noto del Tg5 Cesara Buonamici. La giornalista continuerà comunque a condurre il telegiornale su Canale 5. Queste sono state le parole di Cesara Buonamici quando ha saputo che Mediaset aveva deciso di affidarle il ruolo di opinionista per questa nuova edizione del programma: “non ho deciso io. L’azienda sta rivedendo la natura del programma e mi ha chiesto di partecipare in una veste del tutto nuova per me”. Per quanto invece riguarda l’inviata social, in questa nuova edizione ci sarà Rebecca Staffelli, figlia di Valerio Staffelli, speaker radiofonica e spesso ospite del programma “Amici” di Maria De Filippi, che prende il posto di Giulia Salemi.

Grande Fratello 2023: quando inizia e quanto dura

Manca davvero pochissimo all’inizio della nuova edizione del Grande Fratello, che quest’anno vedrà entrare nella casa non solo personaggi famosi ma anche persone del tutto estranee al mondo dello spettacolo. La data di inizio è lunedì 11 settembre e ci sarà un doppio appuntamento settimanale, il lunedì e il venerdì. La durata non è ancora stata nota, anche se alcune indiscrezioni parlano di cinque mesi.