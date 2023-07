Cosa succede se un angelo ed un demone, nemici per la pelle, si alleano per fermare la fine del mondo? Ebbene sì, stiamo proprio parlando dell’amatissima serie Good Omens. Dopo ben quattro anni dal suo debutto sul piccolo schermo, torna con la stagione 2. Scopriamo insieme la trama, il cast, la data d’uscita e qualche piccola anticipazione sui nuovi episodi.

Good Omens 2, la trama

La curiosità è tanta ma, prima di rivelare tutte le anticipazioni sulla seconda stagione, facciamo un passo indietro e ripercorriamo la trama. Nella prima stagione di Good Omens abbiamo avuto a che fare con il demone Crowley e l’angelo Aziraphale. Da miliardi di anni le due creature vivono fra gli umani e, a dirla tutta, si sono ormai abituati alla vita terrestre. Amano le loro tradizioni, i loro vizi e i loro piaceri. Ed è proprio per questo che alla tragica notizia dell’imminente apocalisse decidono di formare un’improbabile ed inaspettata alleanza per fermare l’Anticristo. Sarà proprio quest’ultimo infatti, secondo quanto scritto nelle Belle e accurate profezie di Agnes Nutter, a causare la fine del mondo. Tuttavia l’impresa si rivelerà più difficile di quanto pensano. Non a caso, L’Anticristo è un bambino di undici anni di cui si sono perse le tracce ed ignaro del fatto che sarà proprio lui a causare la fine del mondo. Ma non è finita qua. I due avranno solo una settimana di tempo per salvare la terra.

Good Omens 2, tutte le anticipazioni

Good Omens 2 ci mostrerà una storia del tutto inedita. La nuova stagione sarà incentrata sulla particolare amicizia tra l’angelo Azraphel e il demone Crowley. Dopo la strabiliante missione contro la fine del mondo, i due tornano a trascorrere le loro giornate sulla terra, insieme agli umani, ma un mistero inaspettato sconvolgerà nuovamente le loro vite. La prima stagione della serie televisiva statunitense-britannica ha riscosso un enorme successo grazie alla sua trama originale, avvincente e comica.

Good Omens 2, il cast completo della serie

Ad aver conquistato il pubblico però non è stata solo la trama, bensì anche gli attori. Good Omens è infatti composto da un cast stellare. Immancabili nella seconda stagione i due protagonisti: David Tennant, celebre per il ruolo di Doctor Who, e Michael Sheen, nei rispettivi ruoli dell’angelo Azraphel e del demone Crowley. Insieme a loro anche: Joh Hamm, Doon Mackichan, Gloria Obianyo, Liz Carr, Quelin Sepulveda, Shelley Conn, Miranda Richardson, Maggie Service, Nina Sosanya e Quelin Sepulveda. Good Omens è basato sul romanzo umoristico apocalittico di Terry Pratchett e Neil Gaiman del 1990, intitolato Buona Apocalisse a tutti! La serie è una produzione originale Amazon Studios, in collaborazione con BBC Studios, BBC Worldwide, Narrativia, Salt River Studios e The Blank Corporation. Scritta dallo stesso Neil Gaiman.

Quando esce la serie tv? La data d’uscita ufficiale

Ed ora… la fatidica domanda: quando escono i nuovi episodi? Ebbene, siamo lieti di annunciarvi che l’attesa è finalmente finita. Good Omens 2 sarà disponibile a partire dal prossimo venerdì 28 luglio sulla piattaforma streaming Amazon Prime Video. Un appuntamento davvero imperdibile!