Glutei duri e sodi: esercizi e rimedi naturali

Un lato B sodo e perfetto è il desiderio di molte donne, anche perché è una arma di seduzione molto apprezzata dal sesso maschile. Per riuscire ad avere glutei duri e sodi, bisogna impegnarsi e fare esercizi specifici e mirati per raggiungere tale scopo. Qui spieghiamo quali attività fare e il miglior rimedio a base naturale da usare.

Glutei duri e sodi

Sono una zona del corpo in cui tendono a depositarsi i grassi e gli accumuli di adipe in eccesso. In vista della bella stagione e della prova costume che incombe, avere glutei duri e sodi è un desiderio di molte donne e per farlo bisogna lavorare in modo serio e costante per ottenere risultati utili e importanti.

I glutei come l’addome sono croce e delizia del fisico femminile. Con il passare del tempo, conducendo uno stile di vita sedentario, diventa sempre più difficile, ma non impossibile riuscire a mantenerli in forma cercando di averli sodi e duri come si desidera in modo da essere pronti per la stagione estiva.

Un regime ipercalorico, insieme a uno stile di vita sedentaria, svolgendo un lavoro molto statico e poco dinamico, porta a sentirsi appesantite nella zona delle cosce e dei glutei. Non bisogna perdersi d’animo perché adottando delle buone abitudini è possibile trasformare il proprio fisico e snellire questa zona.

Con l’impegno, la costanza e un po’ di sforzi, è possibile ottenere glutei duri e sodi. Con gli esercizi giusti è possibile ritrovare la silhouette snella e tonica in poco tempo e assumere anche cibi e alimenti non troppo calorici.

Glutei duri e sodi: consigli

L’allenamento, un esercizio costante e specifico è la chiave giusta per avere dei glutei duri e sodi in poco tempo. Si consiglia di applicarsi con costanza eseguendo esercizi che siano mirati per questa zona per tonificarli e rassodarli. Lo sport è una componente importante, insieme all’alimentazione, proprio perché va ad agire sui punti critici migliorandoli.

Gli esercizi di squat, affondi e gag che coinvolgono le gambe, gli addominali e i glutei sono i migliori da eseguire almeno tutti i giorni, se si ha tempo. Gli squat sono gli esercizi più efficaci perché snelliscono questa zona, la rassodano e permettono di ritrovare il tono muscolare che è andato perduto.

Oltre a questi esercizi, ci sono una serie di sport che hanno altrettanto efficacia, come la corsa, lo spinning e anche la bicicletta che va proprio a lavorare in questa zona stimolando il metabolismo muscolare del gluteo. Chi ha poco tempo, può anche allenarsi in casa con una serie di accessori e strumenti utili per dei glutei duri e sodi.

L’alimentazione gioca un ruolo chiave, per cui è bene eliminare tutti quegli alimenti ipercalorici e seguire una dieta sana e priva di carboidrati. Si raccomanda il consumo di cibi che contengono fibre, la frutta e la verdura, oltre a bere almeno due litri di acqua al giorno per espellere le tossine. In commercio si trovano anche creme come Glutei Fit che hanno proprio lo scopo di rassodare questa zona.

Glutei duri e sodi: rimedio naturale

Insieme agli esercizi e all’alimentazione sana, per avere dei glutei duri e sodi ci si può affidare a rimedi naturali come la crema Glutei Fit che, come dice il nome, permette di garantire un lato B alto e tonico. Scolpisce e plasma la fisionomia dei glutei, oltre a combattere i problemi relativi alla ritenzione idrica.

Una crema rassodante per un lato B rimodellante in poco tempo senza troppa fatica e priva di effetti collaterali. Ha una doppia azione: rimodella e rassoda il lato B. Molto sicura per la pelle che risulta essere più compatta e tonica con gambe snelle. Un prodotto italiano dai risultati sicuri e garantiti come affermano anche le consumatrici del prodotto.

Con la crema Glutei Fit, questa zona del corpo è più tonica e definita, elimina i grassi in eccesso per una silhouette più gradevole e aggraziata. Combatte anche la ritenzione idrica e la cellulite, uno degli inestetismi peggiori.

Si basa su componenti naturali per cui è priva di controindicazioni e al suo interno si trovano: l’ananas che drena i liquidi ed elimina l’infiammazione riducendo anche il gonfiore; il caffè verde che attiva il metabolismo sciogliendo i grassi e l’adipe in eccesso; l’elastina, una sostanza naturale che dona una pelle elastica e la fosfatidilcolina che aumenta l’efficacia degli elementi permettendo risultati rapidi.

Bisogna applicare la crema Glutei Fit sulla zona interessata, massaggiare compiendo movimenti circolari finché non si assorbe.

