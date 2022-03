Avere dei glutei che siano alti e sodi è un desiderio di moltissime donne soprattutto in vista dell’estate quando la prova costume comincia a creare qualche disagio e problema. Per questo motivo, qui è possibile trovare alcuni consigli su come allenare i glutei rapidamente in modo da essere pronte per la bella stagione.

Come allenare i glutei in modo rapido

I glutei sono, insieme ai fianchi e all’addome, una delle zone più critiche. Per averli sodi e tonici, è importante allenare i glutei nel modo corretto. Per ottenere glutei sodi, praticare attività fisica in modo regolar e costante è la prima regola. Si possono allenare e rassodare i glutei anche in una settimana, grazie a esercizi specifici e ben mirati.

La cosa migliore sarebbe cominciare a fare allenamento, magari iscrivendosi in palestra in modo da seguire un programma che sia specifico per questa zona del corpo. Per ottenere risultati efficaci e garantiti, è bene agire in maniera tempestiva e su più fronti. Bisogna agire sia all’interno che all’esterno dell’organismo.

Oltre all’allenamento, è molto importante unire anche una dieta e alimentazione che sia sana e ben bilanciata. Si possono anche usare delle creme o delle lozioni come Glutei Fit che possano consentire di avere risultati ottimali in tempi rapidi per dei glutei sodi da esibire e sfoggiare in spiaggia durante l’estate per essere in forma.

Allenare i glutei in modo rapido non è affatto facile e bisogna impegnarsi con una certa costanza se si vogliono ottenere risultati importanti. Con il passare del tempo, questa zona tende a perdere forza e volume, per cui un allenamento specifico è la cosa migliore per averli sodi e voluminosi.

Come allenare i glutei in modo rapido: consigli

Si possono allenare i glutei e ottenere risultati sicuri, anche creando una sorta di palestra in casa e impegnandosi in modo costante. Non è necessario usare attrezzature o strumenti specifici, ma bastano anche alcuni esercizi di cardio o a corpo libero per avere glutei sodi, tonici e armoniosi perfetti per l’estate.

Si consiglia, prima di tutto, di allenarsi almeno tre giorni a settimana se si vogliono vedere i risultati. Nei restanti giorni è possibile dedicarsi ad attività più leggere come lo yoga o la meditazione oppure fare una camminata a passo sostenuto. Sono tutte attività che fanno bene, non solo al fisico, ma anche allo spirito.

Aumentare il volume o la frequenza durante l’allenamento è molto importante perché aiuta a dare volume ai glutei. Si possono alternare periodi di allenamento intenso ad altri di mantenimento. Tra gli esercizi che non possono mancare per allenare i glutei vi sono sicuramente gli squat che aiutano a bruciare le calorie e tonificare il corpo.

Si può cominciare con tre serie da 10 squat per poi aumentare man mano nel corso della settimana. Si può poi proseguire con altre attività, quali lo step up, gli slanci posteriori, ma anche i calci o gli affondi. È sempre bene partire con un po’ di riscaldamento e stretching in modo da non arrecare dolori o strappi. Ci sono poi una serie di video tutorial e di app da scaricare sullo smartphone con una sequenza di esercizi utili per allenare i glutei e ottenere buoni risultati.

Come allenare i glutei in modo rapido: rimedio

