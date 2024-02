La fiction Rai con protagonista Sabrina Ferilli dal titolo “Gloria” è ispirata a una storia vera? Scopriamolo insieme all’interno di questo articolo.

Gloria, la fiction Rai con Sabrina Ferilli è ispirata a una storia vera?

Lunedì 19 febbraio 2024 è andata in onda la prima puntata della nuova fiction targata Rai dal titolo “Gloria”, con protagonista l’attrice romana Sabrina Ferilli. La serie segue le vicende dell’attrice Gloria Grandi, star del cinema italiano. In molti si sono chiesti se questa fiction fosse ispirata a una storia vera. Bene, la risposta è no. “Gloria“ non si riferisce a nessuna attrice in particolare vissuta nella realtà. Però, questa fiction, fa riferimento ad alcuni grandi film, tutti con protagonisti attori alle prese con diversi problemi, come per esempio “Viale del tramonto”, “Get shorty” e “Notting Hill”. Inoltre fa anche riferimento a una serie televisiva francese dal titolo “Call my agent” ma, come appena detto, non è ispirata a nessuna storia vera.

Gloria, di cosa parla la serie televisiva con Sabrina Ferilli?

Come abbiamo appena visto, la nuova fiction Rai con protagonista Sabrina Ferilli non è ispirata a una storia vera, ma fa solo riferimento ad alcuni film e serie televisive passate. Di cosa parla quindi “Gloria”? Innanzitutto questa fiction è diretta da Fausto Brizzi e la protagonista è Gloria Grandi, un’attrice ormai sul viale del tramonto che non trova giusto continuare a recitare in serie televisive, ma vorrebbe tornare sul grande schermo. Nel momento in cui però decide di lasciare la fiction nella quale sta recitando, le porte si chiudono e l’unica cosa che può fare sono alcuni spot pubblicitari su creme alla bava di lumaca. Nel frattempo la figlia Emma e l’ex marito Alex, che però è ancora innamorato di lei, non sopportano più i suoi atteggiamenti da star, e anche la sua collaboratrice storica minaccia, dopo 30 anni, di andarsene. Un errore medico però, sfruttato al meglio dal suo agente, rimetterà Gloria al centro delle scene.

Gloria, il cast della nuova fiction Rai

Per quanto riguarda il cast della nuova fiction targata Rai “Gloria”, troviamo nei panni della protagonista, Gloria Grandi, l’attrice romana Sabrina Ferilli, che dopo 12 anni torna protagonista di una serie in prima serata Rai. Nei panni della sua assistente Iole, troviamo invece l’attrice Emanuela Grimalda, che abbiamo visto recitare in diversi film e in diverse serie televisive, quali “Vacanze di Natale 2000″, “Manuale d’Amore 3”, “Un ciclone in famiglia, ” Non è mai troppo tardi” e “Grand Hotel”. A interpretare il manager Manlio troviamo invece l’attore Massimo Ghini, nei panni della figlia Emma c’è l’attrice Martina Lampugnani, mentre a interpretare il marito di Gloria, Alex, troviamo l’attore Sergio Assisi.

Vi ricordo che la prima puntata di “Gloria” è andata in onda lo scorso 19 febbraio 2024. In totale sono 3 gli episodi. Appuntamento per lunedì 26 febbraio per la seconda puntata di questa nuova fiction Rai.

