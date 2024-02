Terence Hill torna con Don Matteo 14: anticipazioni, cast, quando inizia

“Don Matteo” sta sta per tornare con una nuova stagione. Scopriamo insieme, all’interno di questo articolo, la data di uscita e il cast.

Terence Hill torna con Don Matteo 14: quando inizia, cast

Dopo il grande successo di “Don Matteo 13” ecco che sta per arrivare la quattordicesima stagione dell’amatissima serie televisiva Rai. Nel corso della tredicesima stagione abbiamo visto Don Matteo, interpretato dall’attore Terence Hill, cedere il testimone a Don Massimo, interpretato invece da Raoul Bova. Don Matteo era il prete cattolico che svolgeva il ruolo di parroco in una piccola cittadina italiana, con doto da investigatore. Don Massimo, un uomo da passato travagliato, svolge più o meno lo stesso ruolo. Ecco cosa ha detto nel corso di una intervista al Corriere della Sera Raoul Bova a proposito del suo personaggio: “il mio personaggio ha alle spalle un passato misterioso, una storia travagliata, ha sfiorato la morte ed è arrivato ai suoi 40 anni senza mai indossare una tonaca da prete. Però, l’incontro con il parroco investigatore, gli cambia la vita. Il mio prete è alla ricerca di se stesso, forse avrebbe preferito fare il missionario in qualche lontano paese. E, al suo primo incarico in una parrocchia, con una vocazione travagliata, abbraccia la fede con una spiritualità francescana: è un prete della terra, contadino, abituato a sporcarsi le mani, più propenso a stare tra gli ulivi umbri, dove è girata la serie, che ha rinchiudersi dentro quattro mura. D’altronde, aggiunge l’attore, ho avuto modo, anni fa, di interpretare proprio San Francesco.” Nel cast di “Don Matteo 14“, abbiamo quindi Raoul Bova, ne panni di Don Massimo, Nino Frassica vestirà sempre i panni del Maresciallo Cecchini, Nathalie Guetta interpreterà sempre Natalina Diotallevi e Francesco Scali sarà sempre Pippo Gimignano Zarfati. Sembrava non dovessero più fare parte del cast, invece anche nella quattordicesima stagione vedremo Maria Chiara Giannetta nei panni di Anna Olivieri e Maurizio Lastrico nei panni di Marco Nardi. Inoltre pare che in questa nuova stagione ci sarà il ritorno di Giancarlo Magalli, il vescovo di Spoleto.

Per quanto riguarda quando andrà in onda la nuova stagione, non abbiamo ancora una data esatta, secondo alcune voci dovrebbe iniziare intorno a marzo 2024, ovviamente sempre su Rai 1.

Don Matteo 14: le anticipazioni sulla nuova stagione

Come abbiamo appena visto, la quattordicesima stagione della serie televisiva rai “Don Matteo“, dovrebbe iniziare a marzo 2024. Le riprese sono incominciate a settembre del 2023, a Spoleto, in Umbria. Non si hanno al momento informazioni circa la trama di questa nuova attesissima stagione, che per il momento è appunto avvolta dal mistero. Il protagonista sarà quindi Don Massimo, interpretato da Raoul Bova, un prete moderno che non solo deve fare i conti con le difficoltà degli altri, ma anche con le proprie. Insomma, appuntamento a marzo per vedere cosa ci riserverà questa nuova stagione.

