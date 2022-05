Da oggi, mercoledì 18 maggio, andrà in onda su Canale 5 la prima parte della fiction Giustizia per tutti. L’appuntamento è alle ore 21:20. La miniserie in tre puntate è prodotta e interpretata da Raoul Bova e narra le vicende di Roberto Beltrami, un uomo ingiustamente condannato per l’omicidio della moglie Beatrice.

Giustizia per tutti: trama e attori

La miniserie in tre puntate vede Raoul Bova nei panni del protagonista Roberto Beltrami, stimato fotografo condannato a trent’anni per l’omicidio della moglie Beatrice, la quale era avvocato. Per dimostrare efficacemente la sua innocenza, l’uomo decide di cominciare un percorso di studi e laurearsi in Giurisprudenza. L’attore è anche il produttore di questo progetto insieme a R.B. Produzioni e Showlab. La pellicola è stata realizzata con la collaborazione di Film Commission Torino Piemonte ed è stata supportata dai Fondi Por-Fesr (Piemonte Film TV Fund) erogati attraverso la Regione Piemonte.

La serie Giustizia per tutti è diretta da Maurizio Zaccaro, scritta da Andrea Nobile ed è ambientata a Torino. Nel ruolo di Victoria Bonetto c’è Rocio Munoz Morales, compagna di Bova.

Nel primo episodio, Roberto Beltrami si trova in carcere da dieci anni perché condannato colpevole per l’omicidio della moglie Beatrice. Dopo tanta fatica, riesce a dimostrare che non si è mai macchiato di quel crimine. Victoria Bonetto, un’avvocatessa che conosceva bene Beatrice, gli chiede allora di iniziare a lavorare nel suo studio legale.

Roberto accetta, ponendo però una condizione: il suo primo assistito dovrà essere un uomo accusato di omicidio, che potrebbe essere a conoscenza di delle informazioni importanti sulla morte della moglie. Intanto, con l’aiuto della cognata Daniela, che svolge la professione di poliziotta, cerca di scoprire chi era l’uomo che si trovava con Beatrice la notte che avvenne l’assassinio. Naturalmente, dopo tutto quel tempo costretto a una condanna ingiusta, Roberto Beltrami si trova fuori dalla cella con una vita da ricostruire, soprattutto per quanto oconcerne il rapporto con la figlia Giulia, che ora ha diciannove anni e anche con la sopracitata Daniela, che ha cresciuto la nipote come fosse sua figlia.

Roberto collabora con Victoria, che svolge un mestiere difficile ed è «poco abituata a usare i sentimenti». In questo, ha spiegato Rocío Muñoz Morales, Roberto le offrirà un aiuto prezioso. «Roberto e Victoria sono due leader. Due persone con caratteri forti che piano piano si aiuteranno e si arricchiranno a vicenda e poi… Chissà cosa accadrà…», ha concluso la protagonista sfoggiando un sorriso tagliato di netto.

Raoul Bova ha invece spiegtao: «Roberto è vittima di un errore giudiziario. Viene accusato e condannato a 30 anni di reclusione. E quando esce di prigione affronta la vita in un modo diverso».

Il resto del cast di Giustizia per tutti

Francesca Vetere nei panni Giulia Beltrami;

Anna Favella interpreta Daniela e la sorella Beatrice;

Rossella Brescia interpreta Gabriella;

Giulia Battistini interpreta Chiara;

Jacopo Crovella interpreta Sebastiano;

Giuseppe Antignati interpreta l’avvocato Valori;

Elia Moutamid interpreta Fabio;

Anna Ferruzzo interpreta Anna Lorenzi;

Roberto Zibetti interpreta Tommaso Randelli;

Giada Di Palma interpreta Gloria; Silvia Lorenzo interpreta Lucia;

Beppe Rosso interpreta l’avvocato Carlo Bonetto.