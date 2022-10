Giulia Salemi si è lanciata in una nuova avventura a R101 e il fidanzato ha deciso di dedicarle un in bocca al lupo speciale.

Giulia Salemi ha iniziato una nuova esperienza lavorativa a Radio R101 e il fidanzato, Pierpaolo Pretelli, conosciuto durante la quinta edizione del Grande Fratello Vip, ha deciso di farle una sorpresa.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli ancora al Grande Fratello Vip

La coppia è protagonista anche della settima edizione del programma di Alfonso Signorini, anche se in un’altra veste. Pierpaolo Pretelli affianca Soleil Stasi nella conduzione del Gf Vip Party, mentre Giulia Salemi, nello studio principale insieme a Signorini, si occupa della parte social del reality.

Nuova avventura a R101 per Giulia Salemi

Giulia Salemi ha però deciso anche di iniziare una nuova avventura radiofonica a Radio R101 e, durante il suo primo giorno di lavoro, ha ricevuto uno speciale augurio.

Il tema della giornata era “la canzone che ti fa stare bene” e il primo messaggio è arrivato proprio da Pierpaolo Pretelli.

“Questa volta ti dedico io la canzone che ti fa stare bene, e non può non essere La nuova stella di Broadway. Mi emoziono anche a chiedertela. Questo per farti il mio migliore in bocca al lupo per questa tua nuova esperienza, benvenuta in famiglia a R101″, ha detto Pretelli.

“Ma io non posso piangere in diretta. Non sono più una concorrente del Grande Fratello Vip“, ha replicato una commossa Salemi.

