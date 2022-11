Giulia Salemi, anche se ad uno sguardo poco attento non sembra, ha un seno più piccolo dell’altro. A svelare il motivo di questo piccolo difetto fisico è stata mamma Fariba.

Giulia Salemi: perché ha un seno più piccolo dell’altro?

Da anni sulla cresta dell’onda, Giulia Salemi è riuscita a farsi spazio nel mondo dello spettacolo. Bellissima e sempre con il sorriso stampato sul volto, l’influencer italo-persiana ha una schiera di seguaci pronti a sostenerla in ogni nuova avventura televisiva. Eppure, anche lei ha dovuto fare i conti con alcuni difetti fisici che l’hanno messa in imbarazzo più volte. Uno dei suoi crucci, anche se non ha mai ceduto alla chirurgia estetica, è il décolléte.

Giulia, infatti, ha un seno più grande dell’altro. A spiegare la causa è stata mamma Fariba Tehrani.

Parla mamma Fariba Tehrani

Intervistata dal settimanale DiPiù, Fariba ha raccontato che Giulia ha un seno più grande dell’altro perché quando era neonata ha lottato contro un tumore al petto. Ad accorgersi che qualcosa non andava sono stati i genitori, che la vedevano tossire parecchio di notte. In un primo momento, i dottori pensavano che si trattasse di semplice bronchite, poi un medico ha voluto indagare di più e ha scoperto il tumore.

A soli tre mesi di vita, la Salemi è stata operata e, per fortuna, la massa era benigna. Se non l’avesse tolta, avrebbe finito per soffocarla.

Le parole della mamma di Giulia sul tumore

La mamma di Giulia ha raccontato:

“Uno dei rischi era che quella massa potesse tornare, per fortuna non si ricreò mai più. A Giulia, però, rimase una grande cicatrice e tuttora ha un seno più piccolo dell’altro. Non ha mai voluto operarsi al seno. Ha voluto tenersi addosso quel ricordo della sua infanzia”.

L’intervento a cui è stata sottoposta la Salemi è durato ben 5 ore e, in seguito, si è dovuta sottoporre a diversi controlli. Oggi, l’influencer persiana non ha ricordi di quel periodo, ma non ha mai voluto operarsi al seno perché “è una cicatrice importante“.