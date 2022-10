Giulia Salemi in un nuovo programma: i dettagli

A quanto pare Giulia Salemi sta ottenendo grande successo in veste di conduttrice e Mediaset la vorrebbe persino al timone di un nuovo programma.

Giulia Salemi conduttrice in tv

A quanto pare Giulia Salemi non è più interessata solamente al mondo social e infatti negli ultimi tempi si è affermata sempre di più come conduttrice: al GF Vip le è stato affidato uno spazio come commentatrice di ciò che accade sui social e inoltre presenta Salotto Salemi (in seconda serata su La 5).

Secondo indiscrezioni Mediaset starebbe anche pensando di affidarle un format simile a Candid Camera e che però si svolgerebbe interamente sul tema social. Al momento la questione resta senza conferme, ma in tanti tra i fan di Giulia Salemi sperano di vederla presto in un nuovo show e di conoscere ulteriori dettagli sulla sua carriera in costante ascesa.

La vita privata

Nel frattempo tutto sembra procedere per il meglio anche per quanto riguarda la vita privata dell’influencer che, da ormai due anni, fa coppia fissa con Pierpaolo Pretelli.

I due sembrano essere più uniti e innamorati che mai e in tanti si chiedono se presto o tardi si decideranno a annunciare i loro fiori d’arancio.

“Giulia ha preso il bouquet al matrimonio dei nostri amici. Se una coppia sta bene, l’idea del matrimonio arriva però le cose si fanno un passo alla volta. Cerchiamo di affermarci entrambi a livello lavorativo che è una cosa importante. L’amore c’è e ce lo viviamo.

È un legame speciale e lo custodiamo da tutti anche dalle malelingue. Io nel matrimonio ci credo, nel momento in cui trovo la persona giusta. Seconde me è lei, è una ragazza d’oro”, ha dichiarato Pierpaolo sul suo amore per l’influencer.