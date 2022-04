Attraverso i social si è scatenata una bufera contro Fariba Tehrani che, in una delle sue ultime interviste, ha lungamente parlato della coppia formata da sua figlia, Giulia Salemi, e da Pierpaolo Pretelli.

Fariba Tehrani: lo sfogo via social

Sui social in tanti si sono scagliati contro Fariba Tehrani che ha lungamente parlato di sua figlia Giulia Salemi e di Pierpaolo Pretelli in una delle sue ultime interviste.

Secondo i fan Fariba avrebbe dovuto concentrarsi maggiormente su sé stessa invece di parlare della vita privata di sua figlia, e lei stessa ha prontamente replicato a questo genere di accuse affermando: “Imbecilli smettete, state facendone un caso di Stato. La mia era semplicemente una difesa dei miei ragazzi, fate i ca*** vostri. Altrimenti il karma vi fulmina, basta! Non vi leggerò più, perché non ve lo meritate”, ha detto.

Fariba Tehrani al GF Vip 7

Nonostante le critiche dei fan, il rapporto tra Fariba Tehrani, sua figlia Giulia e il futuro genero Pierpaolo procede a gonfie vele.

Di recente sono stati proprio i due ex concorrenti del GF Vip a esprimere il loro entusiasmo verso l’ipotetica partecipazione di Fariba alla settima edizione del GF Vip. Pierpaolo ha dichiarato che sicuramente farà il tifo per la madre della fidanzata e Giulia Salemi ha detto che sua madre sarebbe convinta di essere una delle perfette candidate per il reality show. Alfonso Signroini accontenerà il suo desiderio di approdare al programma tv? In tanti tra i fan sono curiosi di saperne di più e sperano di vedere Fariba all’interno del programma.