Mare Fuori 4: quando esce, quando iniziano le riprese

Mare Fuori è una delle serie tv italiane più amate del momento. I fan attendono con ansia l’uscita della quarta stagione. Scopriamo insieme quando iniziano le riprese e quando uscirà il nuovo capitolo.

Mare Fuori 4: quando iniziano le riprese?

Mare Fuori è una delle serie tv italiane di maggiore successo, tra le più amate del momento. La terza stagione, uscita all’inizio di quest’anno, ha aumentato a dismisura il successo ottenuto dalla serie e dal cast, che è sempre più amato. I fan attendono con ansia il momento di vedere la quarta stagione, soprattutto tenendo conto del finale del terzo capitolo, che ha lasciato tutti con il fiato sospeso. La notizia bella per i fan è che le riprese sono ufficialmente iniziate a Napoli e gli attori continueranno a girare fino al prossimo settembre. I membri del cast della fortunatissima serie tv hanno già iniziato a condividere scatti e video sui loro profili social, facendo letteralmente impazzire i fan. Maria Esposito, che interpreta il ruolo di Rosa Ricci, ha condiviso una foto che è piaciuta molto, in compagnia del collega Carmine Recano, che interpreta il Comandante, mentre leggono il copione. Ma non solo. Ci sono tante foto, video e stories che arrivano direttamente dal set, anche in compagnia di Lucrezia Guidone, che interpreta Sofia, e Ludovica Coscione, che interpreta Teresa. L’intero cast è ancora una volta diretto da Ivan Silvestrini. Antonio Di Matteo, che interpreta Lino, ha rivelato che le riprese sono iniziate un po’ in ritardo rispetto a quanto previsto, perché è stato necessario ricostruire alcune parti della sceneggiatura dopo che la produzione aveva richiesto altri spazi per girare nuove scene. Tendendo conto anche della fase di montaggio, è probabile che la quarta stagione di Mare Fuori verrà trasmessa all’inizio del 2024. Una data ufficiale per il momento non è ancora stata svelata.

Mare Fuori 4: attori e attrici presenti e assenti



Come svelano le prime anticipazioni della quarta stagione di Mare Fuori, sembra proprio che la storia d’amore tra Rosa e Carmine e la vendetta di Edoardo Conte saranno al centro dei nuovi episodi. Una notizia che è trapelata è che sicuramente sarà presente Ciro Ricci, interpretato da Giacomo Giorgio, anche se ancora non è chiaro se il personaggio sia realmente vivo oppure se lo faranno tornare per qualche flashback, come è accaduto durante la terza stagione. Quello che sappiamo per certo è che Nicolas Maupas non farà parte del cast della quarta stagione. Il personaggio di Filippo, chiamato O Chiattillo, rimarrà presente in questa nuova stagione solo in forma epistolare, dopo il suo trasferimento all’Istituto Penale per minorenni Cesare Beccaria di Milano. Fuori dal cast anche Valentina Romani, che ha deciso di abbandonare il ruolo di Naditza per sempre. Non ci sarà neanche tanto desiderato ritorno di Carolina Crescentini nel ruolo di Paola. È giusto sottolineare, però, che Mare Fuori è stato confermato per altre tre stagioni, per cui i fan possono aspettarsi qualsiasi cosa. Anche Gaetano O Pirucchio tornerà in qualche flashback. Saranno presenti Gianni Cardiotrap, Pino, Micciarella, Cucciolo, Dobermann, Milos, Beppe, Beppe, il Comandante Massimo, Silvia, che si troverà alle prese con una trappola, e Lino. Tra i nuovi ingressi ci sarà anche Valeria Andreanò, che probabilmente indosserà i panni della sorella minore della nuova direttrice Sofia.