Giulia De Lellis è volata negli Stati Uniti per assistere al Supe Bowl e ha fatto un gesto inaspettato via social che sembra essere indirizzato al suo storico ex, Andrea Damante.

Giulia De Lellis: il gesto per Andrea Damante

Giulia De Lellis ha assistito al Supe Bowl in queste ore e ha potuto vedere dal vivo la performance della cantante Rihanna (che tra le altre cose ha svelato proprio durante la performance di essere in attesa del suo secondo figlio).

A seguire la De Lellis si è mostrata mentre era in auto e ascoltava una delle canzoni più famose della cantante, intitolata Stay. Il brano sarebbe stato lo stesso trasmesso da Uomini e Donne durante il momento della sua scelta con Andrea Damante. Giulia ha anche pubblicato nelle sue stories un messaggio con scritto “this song” e l’emoticon di un cuore spezzato. Sembra dunque chiaro il riferimento fatto dall’influencer al suo ex, con cui la storia d’amore è ormai naufragata da ben due anni.

L’amore per Carlo Gussali Beretta

In tanti si chiedono se il messaggio pubblicato da Giulia possa essere il segno inequivocabile di una sua crisi con il suo fidanzato, Carlo Gussali Beretta, ex amico dello stesso Damante. I due fanno coppia fissa da ormai due anni ma hanno sempre vissuto la loro vita privata nel massimo riserbo. In tanti si chiedono se ci saranno ulteriori novità per la coppia e se Giulia tornerà a parlare della sua storia d’amore con il dj veronese.