Giulia De Lellis è tornata in TV: l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata di recente ospite a Verissimo. Nel corso dell’intervista a Silvia Toffanin la ragazza ha parlato del suo fidanzato Carlo Beretta, che ha definito “una persona preziosa”.

Silvia ha augurato il meglio per la coppia; la conversazione tra i due personaggi televisivi è stata alquanto emozionante. Nel corso della puntata Toffanin ha fatto vedere a Giulia un video della sorella di quest’ultima, Veronica, che le ha dedicato parole d’affetto. L’influencer è tuttavia riuscita a contenere l’emozione. Veronica ha parlato di Giulia descrivendola come sorella e come persona.

Giulia De Lellis: le sue nipotine sono per lei un porto sicuro

Nonostante all’inizio sembrasse riuscire ad arginare stoicamente le sue emozioni interiori, Giulia non è riuscita a trattenere le lacrime nel vedere le sue due nipotine Matilde e Penelope in un video. De Lellis considera le due bimbe il suo porto sicuro. Come informa il portale Gossip e TV, la 26enne è una zia piena di premure e quando può trascorre il tempo con le piccole.

L’influencer su Carlo: “Io e lui siamo esattamente identici”

Giulia De Lellis ha speso parole stupende nei confronti del suo attuale amore, Carlo Beretta, rampollo dei Beretta, nota famiglia di Brescia con un enorme patrimonio legato alla storica azienda di armi. Innamoratissima, la giovane ha dichiarato: “Quando siamo solo io e lui siamo esattamente identici, abbiamo gli stessi valori e gli stessi ideali, anche gli stessi obiettivi. Mi dà una carica incredibile e lo stesso faccio io con lui”.