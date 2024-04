Belen Rodriguez è stata ospite da Alessandro Cattelan e ha parlato di tante cose, tra cui Stefano De Martino e i soldi. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di scoprire cosa ha detto la showgirl argentina.

Belen Rodriguez ospite a “Stasera c’è Cattelan”

La showgirl argentina Belen Rodriguez è stata ospite del programma televisivo condotto da Alessandro Cattelan, “Stasera c’è Cattelan“. A inizio puntata, Cattelan ha rivelato di aver atteso a lungo questa intervista, poiché in realtà Belen doveva essere l’ospite della prima puntata e non dell’ultima come invece è successo. Belen ha così risposto: “ma tu sai che non me l’hanno permesso? Chi? Se iniziamo così, ci cacciano.” A quel punto i due si sono abbracciati, segno che pace è stata fatta. Nel corso dell’intervista, Belen Rodriguez ha parlato di tante cose, e alla domanda del conduttore a cosa avrebbe risposto dieci anni fa a “quali sono i tuoi progetti per i prossimi dieci anni“, Belen ha detto che avrebbe voluto figli, la vita di ora ma con meno corna: “io sono una persona ottimista e soprattutto sono una persona che scorda. Io non perdono perché sono buona, io ti perdono perché mi scordo di quello che mi hai fatto. Mi arrabbio lì per lì, poi una volta che mi sfogo, sdrammatizzo e basta. Parlo in generale.”

Belen Rodriguez si confida da Cattelan: De Martino, soldi e matrimonio

Come abbiamo appena visto, Belen Rodriguez è stata ospite dell’ultima puntata del programma di Alessandro Cattelan, “Stasera c’è Cattelan”. Tra gli argomenti di cui ha parlato la showgirl argentina non poteva mancare l’ex storico Stefano De Martino, con cui si è lasciata lo scorso anno e, a quanto raccontato da lei, per via dei tanti tradimenti da parte di lui. Belen ha infatti lanciato una specie di frecciatina all’ex marito, dicendo che alla fine si scorda di quello che le è stato fatto e per questo perdona. La showgirl argentina ha parlato anche del suo rapporto con i soldi, affermando di spendere troppo: “ho speso molto di più di quello che avrei potuto fare. Sono un persona estremamente generosa. Sbagliando, quando me ne sono arrivati tanti, se non avessi avuto la mia Antonia non avrei saputo gestirli, in più non ho dato il valore giusto ai soldi. Se qualcuno se ne è approfittato? Sì, è capitato anche questo.” Infine Belen ha parlato anche del prossimo matrimonio della sorella Cecilia, che il 30 giugno sposerà Ignazio Moser. Belen alla domanda se avesse dato un consiglio alla sorella per il matrimonio, la showgirl ha risposto: “di non farlo”. Il tutto in riferimento a quello che aveva recentemente detto De Martino, ovvero che sposarsi oggi è da presuntuosi, in quanto l’87 % dei matrimonio finisce. Belen poi ha aggiunto che sogna comunque ancora di trovare l’amore vero, basato sul rispetto e sulla sincerità.

