“Giudizi universali” è il secondo singolo di Samuele Bersani, tratto dall’omonimo album pubblicato nel 1997. Conosciuto e apprezzato per il significato del suo testo al punto da essere reinterpretato da molti artisti, viene riproposto sul palco dell’Ariston da Willie Peyote durante la serata del Festival di Sanremo 2021 dedicata alle cover.

Giudizi universali: il testo

Brano sempre attuale, nel 1998 è stato riconosciuto come “miglior testo letterario”, vincendo il Premio Lunezia. Di seguito il testo del brano:

Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza complicare il pane

Ci si spalma sopra un bel giretto di parole vuote ma doppiate

Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l’aquilone

Togli la ragione e lasciami sognare, lasciami sognare in pace

Liberi com’eravamo ieri, dei centimetri di libri sotto I piedi

Per tirare la maniglia della porta e andare fuori

Come Mastroianni anni fa

Come la voce guida la pubblicità

Ci sono stati dei momenti intensi ma li ho persi già

Troppo cerebrale per capire che si può star bene senza calpestare il cuore

Ci si passa sopra almeno due o tre volte I piedi come sulle aiuole

Leviamo via il tappeto e poi mettiamoci dei pattini per scivolare meglio sopra l’odio

Torre di controllo, aiuto, sto finendo l’aria dentro al serbatoio

Potrei ma non voglio fidarmi di te

Io non ti conosco e in fondo non c’è

In quello che dici qualcosa che pensi

Sei solo la copia di mille riassunti

Leggera, leggera si bagna la fiamma

Rimane la cera e non ci sei più

Vuoti di memoria, non c’è posto per tenere insieme tutte le puntate di una storia

Piccolissimo particolare, ti ho perduto senza cattiveria

Mangiati le bolle di sapone intorno al mondo e quando dormo taglia bene l’aquilone

Togli la ragione e lasciami sognare, lasciami sognare in pace

Libero com’ero stato ieri ho dei centimetri di cielo sotto ai piedi

Adesso tiro la maniglia della porta e vado fuori

Come Mastroianni anni fa, sono una nuvola, fra poco pioverà

E non c’è niente che mi sposta o vento che mi sposterà

Potrei ma non voglio fidarmi di te

Io non ti conosco e in fondo non c’è

In quello che dici qualcosa che pensi

Sei solo la copia di mille riassunti

Leggera, leggera si bagna la fiamma

Rimane la cera e non ci sei più, non ci sei più, non ci sei e non ci sei

Il significato della canzone

Ciò che Giudizi Universali racconta è una una separazione, una storia d’amore che era oramai diventata come una prigione, tanto da non riuscire più a sognare e a vivere con leggerezza. Il testo si apre con una serie di metafore: la donna amata sembra essere infelice e alla perenne ricerca di un conflitto, tanto da complicare anche le piccole cose (riferimenti al pane e alle bolle di sapone), da non essere capace di apprezzarle o disinnescare i momenti di incomprensione.

Dalle parole dell’autore, però, si deduce che la coppia ha vissuto anche dei momenti felici che tuttavia sono stati nel tempo rovinati dalla impulsività di lei, che ora gli calpesta il cuore (legato metaforicamente alle aiuole), anziché proteggerlo e prendersene cura.

Dopo la fine della storia, lui si sente libero, pronto a sognare e ad amare di nuovo: ora non ha più libri ma il cielo sotto i piedi, si sente leggero come una nuvola che il vento non riuscirà a spostare anche nei momenti più difficili. Forte e determinato, è anche deciso a non perdonare la sua amata e a non fidarsi di lei, sebbene sarebbe in grado di farlo (“Potrei ma non voglio fidarmi di te”): la persona che ha accanto non è più quella di cui si era innamorato e ha perso la sua unicità (“Sei solo la copia di mille riassunti”), tanto che pian piano la fiamma si spegne e ciò che rimane è solo “la cera”.