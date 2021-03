Il fidanzato di Simona Ventura dal 2019 è Giovanni Terzi. Chi è il giornalista e cosa fa nella vita?

Chi è Giovanni Terzi, il fidanzato di Simona Ventura

Le notizie è sempre meglio riceverle di prima mano e lo stesso vale anche per i gossip.

Deve essere quello che ha pensato Giovanni Terzi quando ha deciso di uscire allo scoperto e confermare a tutta Italia la sua relazione sentimentale con Simona Ventura a inizio 2019.

Lei è una delle presentatrici più amate di sempre, grintosa e tenace. Lui è un giornalista, spesso è stato ospite in televisione come opinionista, ha scritto libri e saggi ed è il figlio del famoso Antonio Terzi, anche lui giornalista. Giovanni ha affrontato in passato anche la carriera politica in qualità di assessore del Comune di Milano.

Tra i suoi amori celebri, quello con l’attrice Dalila Di Lazzaro, risalente all’inizio del decennio scorso, una ex moglie e due figli.

Giovanni Terzi è nato nel 1964 e, seguendo le orme del padre, ha deciso di intraprendere la carriera da giornalista diventando ben presto una delle firme più prestigiose su grandi giornali come “Il giornale”. Spesso è stato ospite di diverse trasmissioni ed è proprio in questi ambienti che sembra aver conosciuto la fidanzata Simona Ventura.

Nei primi mesi del 2019, Terzi ha deciso di ufficializzare la relazione con Simona direttamente al settimanale Gente, dove ha dichiarato che l’amore è sbocciato tra i due nel Dicembre del 2018. Giovanni ha sottolineato più volte che la storia tra i due è nata solo dopo la separazione di Simona e Gerò Carraro: nessun triangolo amoroso o terzo incomodo.

La coppia attualmente convive a Milano, città dove entrambi lavorano. Sia Giovanni che Simona condividono moltissimi scatti della coppia sui loro canali social, dedicandosi anche dolci dediche e pensieri nelle didascalie annesse. Simona Ventura si è dichiarata in varie interviste “innamorata pazza” del suo compagno, spiegando che la complicità che ha con lui è qualcosa di mai provato prima.

