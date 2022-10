Di professione giornalista, ma anche autore, scrittore, saggista, autore e conduttore televisivo e radiofonico, Giovanni Floris è un volto molto conosciuto della televisione italiana.

Da sempre appassionato di giornalismo, Giovanni Floris è ospite giovedì 20 ottobre 2022 nel salotto di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno.

Scopriamo insieme la vita e la carriera del giornalista.

Giovanni Floris: la vita e la carriera del giornalista

Giovanni Floris è nato a Roma il 27 dicembre 1967 sotto il segno del Capricorno e attualmente ha 55 anni. È figlio di Bachisio Floris (banchiere e scrittore) e di Pergentina Pedaccini, Floris si è diplomato al Liceo Classico Torquato Tasso di Roma. Dopo il diploma ha deciso di intraprendere il percorso universitario, iscrivendosi alla Facoltà di Scienze Politiche presso la LUISS di Roma, laureandosi con lode.

Dopo la laurea ha cominciato a lavorare nello studio di Gino Giugni (giuslavorista) e ha anche collaborato con diverse riviste e diversi giornali, come l’Espresso, l’Avanti! e Il Messaggero. Si iscriverà anche alla Scuola di Giornalismo Radiotelevisivo di Perugia.

Nel 1996 entra nel Giornale Radio Rai, dove è stato redattore economico, inviato e anche conduttore. Dopo l’incredibile esperienza in tale giornale, Giovanni Floris diventa, nel 2002, il conduttore del nuovo talk show di Rai 3 Ballarò.

È proprio grazie a esso che acquista la notorietà maggiore. Dopo quasi dodici anni Floris decide di lasciare la televisione di Stato e si lega successivamente a La7, dove inizia a condurre DiMartedì. Sono diverse le esperienze che il giornalista porta avanti nella sua carriera lavorativa; nel settembre del 2014, ad esempio, si trova a dovere sostituire Lilli Gruber alla conduzione di Otto e mezzo, di cui poi diventerà anche ospite.

Stando alle varie voci circolanti sul web, pare che Giovanni Floris oggi percepirebbe molto di più di quanto la rete Rai era abituata a dargli. La rete LA7, infatti, sembra avere stipulato un contratto secondo cui Floris andrebbe a percepire 4 milioni di euro dilazionati però in tre anni. La Rai, invece, gli avrebbe offerto una cifra pari a 630 mila euro: in ogni caso, come si evince, si tratta di cifre molto importanti.

Oltre a essere volto del giornalismo e di diversi appuntamenti televisivi, Giovanni Floris è anche autore di numerosi libri. Tra i suoi titoli si ricordano: Monopoli (Rizzoli, 2005), Mal di Merito (Rizzoli, 2007), La Fabbrica degli Ignoranti (Rizzoli, 2008), Separati in patria (Rizzoli, 2009), Decapitati (Rizzoli, 2011), Oggi è un altro giorno (Rizzoli, 2013), Il confine di Bonetti (Feltrinelli, 2014), Quella notte sono io (Rizzoli, 2016), Ultimo banco (Solferino, 2018), L’Invisibile (Rizzoli, 2019), L’Alleanza (Solferino, 2020).

Il suo ultimo libro, intitolato Il Gioco, edito da Solferino, esce il 4 ottobre 2022.

Giovedì 20 ottobre 2022 Floris è ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, talk di Rai 1 in onda a partire dalle ore 14:00.

La vita privata di Giovanni Floris

Giovanni Floris è sposato con Beatrice Mariani, dalla quale ha avuto due figli maschi, Valerio e Fabio. I due si sono conosciuti da giovani, quando Floris frequentava la LUISS, a Roma.

Floris è un grande appassionato di calcio, è tifoso della Roma e simpatizza anche per la squadra del Cagliari. Quando era adolescente ha praticato judo. Oggi è amante del cinema e della letteratura.