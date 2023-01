Che cosa vedere in streaming nella giornata della memoria? Le varie piattaforme propongono numerosi titoli emozionanti per tenere alto il ricordo

Venerdì 27 gennaio 2023: giornata della memoria. Ogni anno in tale data si pone in alto il ricordo verso le vittime dell’Olocausto. Proprio per celebrare la memoria, anche la televisione e le piattaforme streaming si impegnano a proporre contenuti volti a raccontare quei terribili fatti.

Scopriamo insieme che cosa potere guardare su Netflix, su Prime Video e sulle altre piattaforme streaming disponibili.

I titoli sull’Olocausto da vedere su Netflix

Netflix è una delle piattaforme più conosciute e utilizzate dagli utenti. Il suo catalogo ogni mese si arricchisce di nuovi titoli e in occasione della giornata della memoria del 27 gennaio 2023, la piattaforma propone alcuni contenuti imperdibili.

È il caso de Il fotografo di Mauthausen (SPA, 2018), film diretto da Mar Targarona con Mario Casas e Macarena Gómez.

Nella pellicola si racconta la storia del fotografo all’interno del campo di concentramento di Mauthasen-Gusen.

Un altro titolo interessante proposto da Netflix è Riphagen, uscito nel 2019, diretto da Pieter Kuijpers con Jeroen van Koningsbrugge . Qui si racconta la vicenda di Dries Riphagen, personalità che collaborò con i nazisti per dare la caccia agli ebrei presenti nel proprio paese.

Kate Winslet e Ralph Fiennes sono i protagonisti di un altro grande capolavoro drammatico.

Il titolo è The Reader, è del 2008 e racconta la storia di un avvocato e di una sua particolare storia d’amore passata.

Se invece vi piacciono di più i cortometraggi, Perdonaci inostri peccati è la soluzione che fa per voi. Uscito nel 2022, il corto ha una durata di soli 14 minuti, ma il dramma pulsa dal primo all’ultimo minuto:

Preso di mira dai nazisti intenti a uccidere le persone con disabilità, un ragazzo con una menomazione compie una scelta audace durante la sua fuga.

Come serie, invece, si consiglia la visione de Il boia insospettabile, uscita nel 2019 e diretta da Yossi Bloch e Daniel Sivan.

I titoli sull’Olocausto da vedere su Prime Video

Se invece state cercando qualche titolo da vedere su Amazon Prime Video, sappiate che l’elenco è abbastanza ricco. Di seguito la lista dei film e delle serie-tv disponibili.

Andremo in città (1967)

(1967) Jona che visse nella balena (1993)

(1993) Good – L’indifferenza del bene (2008)

(2008) Vento di primavera (2010)

(2010) Il figlio di Saul (2015)

(2015) Sonderkommando (2015)

(2015) La guardia di Auschwitz (cortometraggio, 2018)

(cortometraggio, 2018) Olocausto (serie-tv, 1978)

(serie-tv, 1978) Il diario di Anna Frank (serie-tv, 2009)

Tra questi Il figlio di Saul ha vinto il Grand Prix Speciale della Giuria del Festival di Cannes 2015. La storia si concentra su Saul, membro ungherese del Sonderkommando, il gruppo di prigionieri ebrei isolati dal campo e costretti ad assistere i nazisti nella loro opera di sterminio.

I titoli sull’Olocausto da vedere su Disney Plus

Sulla piattaforma di Disney+ uno dei grandi classici per eccellenza dedicati ai terribili eventi dell’Olocausto. La vita è bella, uscito nel 1997, è uno dei film ancora oggi più amati e visti. Diretto da Roberto Benigni, con Roberto Benigni, Giorgio Cantarini e Nicoletta Braschi, La vita è bella è un tripudio vero di emozioni altalenanti: perderselo sarebbe davvero un peccato.

Per non dimenticare: venerdì 27 gennaio 2023, Giornata della memoria.