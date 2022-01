Il 27 Gennaio è una data importante da ricordare ogni anno, e il palinsesto Mediaset ha programmato diverse iniziative sui suoi canali a questo scopo. Infatti in occasione del Giorno della memoria i film in tv che potremo vedere sono diversi.

Si spazia dai capolavori hollywoodiani come Schindler’s List ai docufilm e documentari. Dal 22 al 30 Gennaio i titoli saranno disponibili su Retequattro, Focus, Iris e Canale 5. Si tratta sicuramente di un ottimo spunto per approfondire un capitolo tanto importante quanto drammatico della nostra storia.

Il giorno della memoria: i film in tv

Il palinsesto Mediaset ha dato vita ad una fitta programmazione che accompagnerà gli spettatori in attesa del Giorno della memoria: i film in tv pensati per l’occasione sono diversi, e si alterneranno sui canali della rete.

Quelli coinvolti sono Retequattro, Canale 5, Iris e Focus: i titoli pensati per l’occasione andranno in onda dal 22 al 30 Gennaio. A partire dai film, il primo dei quali è andato in onda la sera stessa del 22 Gennaio su Retequattro; si tratta di Storia di una ladra di libri, diretto da Brian Percival. Il film narra la storia di Liesel, unendo l’amore per i libri della ragazzina al dolore imposto dalla dittatura nazista.

Sempre su Retequattro, il 23 Dicembre è andato in onda La chiave di Sara, pellicola che narra dell’occupazione di Parigi.

Per la sera del 24 Gennaio, sempre sullo stesso canale, è prevista la trasmissione di Sobibor: al centro della trama ci sono la rivolta e la fuga dei prigionieri di un campo di sterminio. Segue Colette – un amore più forte di tutto la sera del 26 Gennaio: la tragedia dei campi di concentramento si unisce qui ad una toccante storia d’amore. A concludere la programmazione di film su Retequattro per il Giorno della memoria c’è La 25a ora, una pellicola del 1967. Per lo stesso giorno, cioè il 27 Gennaio, è prevista anche la messa in onda su Iris di Schindler’s List, il capolavoro di Steven Spielberg che narra la vera storia di Oskar Schindler. Durante la seconda guerra mondiale, l’uomo riuscì a salvare numerose persone dai campi di sterminio portandoli a lavorare nella sua fabbrica.

I documentari e gli approfondimenti

Oltre ai film non possono mancare gli approfondimenti e i documentari. Sono diversi titoli che si concentrano su aspetti differenti della tragedia che colpì la popolazione ebraica (e non solo) durante gli anni Trenta e Quaranta del Novecento. Tutti i docu-film del palinsesto Mediaset saranno disponibili su Focus, ad eccezione dell’approfondimento di Canale 5 in onda la sera del 27 Gennaio, Speciale TG5: racconta anche per noi, diretto da Clemente J. Mimun. Il 27 Gennaio su Focus andrà in onda Nicholas Winton: l’uomo che salvò 669 bambini. L’uomo venne invitato a prendere parte ad una trasmissione tv inglese. Durante il suo svolgimento scoprì che le persone sedute in platea erano i bambini ebrei da lui salvati durante la guerra, riuniti per ringraziarlo.

Un’ora dopo, verrà trasmesso anche L’orrore di Natzweiler-Struthof – Storia di un campo nazista, documentario che si concentra sugli orrori perpetrati da medici nazisti che usarono il campo come laboratorio. Il pomeriggio del 30 Gennaio vedrà poi la messa in onda di Le donne di Ravensbrück, che tratta del più grande campo di concentramento femminile, per poi concludersi con Karl Plagge: il nazista che salvò gli ebrei. Il documentario narra la vita dell’uomo che salvò 1500 persone dal ghetto di Vilnius.