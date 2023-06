Nuove indiscrezioni sulla fine della storia d’amore tra Giorgia Soleri e Damiano David. L’influencer avrebbe da tempo una relazione con un imprenditore. Ma, prima di svelare chi è il misterioso uomo, ripercorriamo la storia tra la giovane ragazza e il frontman della band romana e scopriamo insieme tutti i retroscena sulla loro separazione.

Dopo Damiano David, Giorgia Soleri ha un nuovo amore: chi è l’imprenditore

Giorgia Soleri e Damiano David erano una coppia molto unita, affiatata e innamorata, insieme ormai da tanti anni. La rottura, infatti, è stata un fulmine a ciel sereno per tutti i fan della coppia. Le voci sulla fine della loro storia d’amore sono iniziate dopo il video del cantante romano insieme ad una giovane ragazza dai capelli biondi e lunghi. Il suo nome è Martina Taglienti, modella dell’agenzia Elite Model World e migliore amica di Victoria De Angelis. Le immagini, diventate fin da subito virali sul web, mostravano Damiano David e questa ragazza in discoteca in atteggiamenti molto intimi. Dopo la diffusione di questo video, il frontman della band romana si è mostrato molto dispiaciuto sui social ed ha rivelato che la sua relazione con Giorgia Soleri era finita ormai da qualche giorno. Successivamente anche l’influencer ha confermato la rottura tramite una storia sul suo profilo. Tuttavia, stando a quanto riportano le ultime indiscrezioni, sembrerebbe che la causa della rottura sarebbe proprio Giorgia Soleri. Il motivo? Una relazione parallela con un noto imprenditore.

Giorgia Soleri fidanzata con un imprenditore: scopriamo chi è

Ad aver lanciato per primo la notizia è stato il portale di gossip Novella 2000. Successivamente, hanno confermato il rumors anche gli esperti di gossip Deianira Marzano e Amedeo Venza sui loro seguitissimi profili social. Sembrerebbe dunque che Giorgia Soleri stia frequentando ormai da tempo un noto imprenditore. Stando a quanto riporta la rivista e gli esperti di gossip, però, sembrerebbe che dopo le dichiarazioni rilasciate dall’influencer in merito alla fine della sua storia con Damiano David, il noto imprenditore l’avrebbe lasciata. Ma chi è questo misterioso uomo? Al momento non abbiamo molte informazioni su di lui, sappiamo solo che lavora nel settore cosmetico.

Giorgia Soleri, la relazione con un imprenditore del settore cosmetico

Non a caso, pochissimi giorni fa Giorgia Soleri ha lanciato una sua personale linea di cosmetici intitolata Neonude, in collaborazione con il brand italiano Mulac. Una collezione caratterizzata ombretti e rossetti fluo con l’obiettivo di incoraggiare le persone a esplorare la propria individualità e ad abbracciare la loro unicità. Ogni prodotto è stato realizzato per consentire a chiunque di creare look straordinari per esprimersi al meglio e sentirsi sicuri di sé. A questo punto la domanda viene spontanea… avrà conosciuto l’imprenditore durante questo progetto lavorativo? Non ci resta che aspettare per scoprirlo. Rimanete connessi per non perdervi tutte le novità sulla chiacchierata storia tra Giorgia Soleri e Damiano David.