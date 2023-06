Damiano David, il frontman dei Maneskin, ha una nuova fiamma, si tratta della giovanissima modella Martina Taglienti. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di conoscerla meglio.

Damiano David e il bacio a Martina in discoteca: chi è la nuova fidanzata?

Nelle ultime ore è diventato virale sul web un video dove si vede Damiano David, il frontman di uno dei gruppi musicali più famosi degli ultimi anni, ovvero i Maneskin, e una ragazza con lunghi capelli biondi. In questo video i due giovani si baciano appassionatamente all’interno di una discoteca. Dal video si è visto chiaramente che quella ragazza non era Giorgia Soleri, la storica fidanzata del cantante. In molti hanno subito gridato al tradimento, ma Damiano, in una storia sul suo profilo ufficiale di Instagram, ha informato tutti i suoi follower che lui e Giorgia si sono lasciati dopo ben sei anni: “Sono molto dispiaciuto sia uscito questo video, non era come volevamo gestire la situazione ed è stato un mio errore. Io e Giorgia abbiamo deciso di lasciarci già da qualche giorno, quindi non ci sono stati tradimenti di alcun tipo. Spero che questa cosa non infici l’immagine di Giorgia e che possiate rispettare la delicatezza di questo momento”. Queste dunque le parole di Damiano David su Instagram, ma, chi è la ragazza che il cantante ha baciato appassionatamente in discoteca? Scopriamolo insieme. Si tratta di Martina Taglienti, giovanissima promessa del mondo della moda. La ragazza è nata il 22 gennaio del 2001, ha quindi 22 anni, è del segno zodiacale dell’Acquario e ha già all’attivo numerose campagne pubblicitarie ed è inoltre seguita dall’agenzia Elite Model World. La giovane modella è inoltre molto attiva sui social, il suo profilo Instagram ha già oltre 71mila follower.

Martina Taglienti e l’amicizia con Victoria De Angelis

Martina Taglienti, la nuova presunta fidanzata del cantante dei Maneskin Damiano David, in quanto ancora non ci sono state conferme ufficiali da parte dei due sulla loro relazione, non è un volto sconosciuto alla band romana. Martina, infatti è molto amica della bassista del gruppo, la ventitreenne Victoria De Angelis, che da poco ha tra l’altro iniziato una nuova relazione, quella con una ragazza di nome Luna Passos, giovane modella brasiliana. Martina Taglienti è stata vista spesso ai backstage del gruppo musicale, perciò conosceva Damiano, e anche Giorgia Soleri, già da tempo. Victoria e l’ex fidanzata di Damiano, Giorgia, non sono mai andate molto d’accordo e, dopo quello che è successo nei giorni scorsi, c’è stato l’unfollow reciproco su Instagram. Giorgia ha smesso di seguire anche Damiano e la stessa Martina Taglienti.

Sui social nelle ultime ore impazzano le teorie, c’è chi sostiene che in realtà tra il leader dei Maneskin e la modella, influencer e scrittrice Giorgia Soleri sia sempre stato tutto finto, solo una grande operazione di marketing. Queste ovviamente sono tutte teorie, come ancora non si è certi che tra Damiano David e Martina Taglienti ci sia davvero una relazione. Non resta che attendere gli sviluppi di questa vicenda che ha infiammato il mondo del gossip nelle ultime ore.