Giorgia Meloni è una deputata e giornalista italiana. Presiede il partito politico di destra Fratelli d’Italia, fondato nel 2014 e alleato con Forza Italia di Silvio Berlusconi e Lega Nord di Matteo Salvini. Si tratta di un personaggio molto esposto mediaticamente non soltanto a causa delle discussioni e delle manifestazioni avvenute ma anche per la candidatura alle elezioni del 25 settembre 2022 per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato.

La leader ha già presentato il suo piano per risollevare l’Italia, un documento composto da 25 punti.

Giorgia Meloni: le origini e la carriera da politica

Giorgia Meloni nasce a Roma il 15 gennaio 1977. Vive a Roma Nord fino ai tre anni per poi trasferirsi nel quartiere della Garbatella. Si diploma a pieni voti al liceo linguistico e già dall’età di 15 anni si impegna nel partito di destra Fronte Gioventù.

Lavorando con Alleanza Nazionale riesce a diventare responsabile di Azione studentesca e successivamente viene eletta al consiglio provinciale di Roma. Dopo aver lavorato al quotidiano Secolo d’Italia, diventa giornalista professionista. Nel 2006 viene eletta alla Camera dei deputati nella lista di Alleanza Nazionale nel collegio Lazio 1 diventano così la più giovane parlamentare donna. La sua carriera politica inizia quando diventa presidente del movimento giovanile del Popolo della Libertà ovvero Giovane Italia con Silvio Berlusconi.

L’incarico dura pochi anni e nel 2012 si candida alle primarie per Popolo della libertà ma dopo la rinuncia da parte di Berlusconi di disputarle, la politica decide di fondare insieme ad altri esponenti il partito politico Fratelli d’Italia. Diventa presidente nel 2014 ma poi lascia la carica per mantenere il legame con Silvio Berlusconi e per creare un’altra alleanza con Matteo Salvini e il suo movimento ovvero la Lega Nord. La sua fede è fortemente cattolica e questo si denota anche nelle sue scelte politiche. Infatti si scaglia contro il Ddl Zan battendosi per i valori della famiglia tradizionale e contro la comunità LGBT e le minoranze etniche. Nel 2019 diventa anche eurodeputata rinunciando al seggio a Montecitorio. Durante l’emergenza COVID, la Meloni insieme a Salvini si scagliano contro Giuseppe Conte e le sue decisioni riguardo la gestione della pandemia, ritenendolo non adatto.

Giorgia Meloni: chi è il compagno?

Il compagno di Giorgia Meloni è Andrea Giambruno. Ha 41 anni ed è nato a Milano. Dopo essersi laureato in filosofia anche lui intraprende la strada del giornalismo. Si tratta di un personaggio noto in quanto è curatore della rassegna stampa di Tgcom24 e volto di Tg1 e di Studio Aperto. Diventa anche autore di alcuni talk show come Mattino 5, Quinta Colonna, Matrix e Stasera Italia. Come si sono conosciuti? Sembrerebbe che i due si siano conosciuti durante la trasmissione Quinta Colonna in cui la Meloni era stata invitata. Giambruno era l’autore del programma e durante un incontro dietro alle quinte, la deputata lo scambia per un assistente di studio. Da lì i due hanno iniziato a scambiarsi dei messaggi ma sembra che sia stata proprio la deputata a fare il primo passo. La loro relazione procede a gonfie vele nonostante non si sia mai evoluta in matrimonio. Questa sarebbe una scelta di entrambi in quanto si ritengono in un giusto equilibrio. Dal loro amore nasce Ginevra il 16 settembre 2016. La notizia della dolce attesa era stata data dalla Meloni durante il Family Day. La scelta dell’annuncio ha fatto molto discutere e ha messo a rischio sia la bambina che la madre.