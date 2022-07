Elodie commenta il programma di Fratelli d’Italia

Elodie ha commentato il programma di Fratelli d’Italia sul suo profilo Twitter. La cantante si era già scagliata contro Giorgia Meloni, che in un comizio in Spagna aveva attaccato la lobby Lgbt.

Elodie ha commentato su Twitter il programma presentato di Fratelli d’Italia, che è stato condiviso sul social da diversi utenti. Un programma composto da 15 punti, che la cantante ha voluto commentare, prendendo le distanze. Il primo punto parla di difesa della famiglia naturale, lotta all’ideologia gender e sostegno alla vita, ma ce ne sono molti altri che hanno indignato numerosi utenti. “A me sinceramente fa paura” è stato il commento schietto di Elodie, che è stato condiviso da molte persone.

Elodie contro Giorgia Meloni

Elodie qualche giorno fa si è scagliata proprio contro Giorgia Meloni, dopo che in un comizio in Spagna ha attaccato la lobby Lgbt e preso le difese della famiglia tradizionale. La cantante ha definito la leader politica come “una donna molto arrabbiata” sottolineando che le dispiace per lei. “Io pure sono arrabbiata, ma vado in terapia e non la sfogo sugli altri. Solo che devi essere cosciente di questo problema con la rabbia” ha aggiunto Elodie in un’intervista al Corriere della Sera.

Secondo la cantante non dovrebbero esserci distinzioni tra le persone e le tipologie di famiglia.