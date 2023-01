Di Giordana Marengo si sta molto parlando per via della sua presenza nella serie evento “La vita bugiarda degli adulti”, adattamento di Netflix dell’ultimo romanzo di Elena Ferrante. Un ingaggio non da poco quello di Giordana per questa produzione, molto importante per la piattaforma.

Ma conosciamo meglio l’attrice.

Giordana Marengo: biografia dell’attrice

Giordana Marengo è nata a Napoli, ma non conosciamo esattamente la sua data di nascita. In rete sono infatti poche le informazioni biografiche disponibili sull’attrice. Quel che sappiamo per certo è che ha studiato al liceo di Scienze Umane al Mazzini di Napoli diplomandosi nel 2021 e da questo dato possiamo supporre che abbia un’età prossima ai vent’anni circa.

Sempre per ciò che riguarda i suoi studi sappiamo che si è iscritta, una volta terminato il liceo, alla Tna Artists management, ovvero un’agenzia per attori, chiarendo fin da subito che la sua priorità nella vita è dedicarsi alla recitazione. Per ciò che concerne eventuali studi di formazione all’arte attoriale non abbiamo informazioni in merito.

Sappiamo però che Giordana è stata dedita anche ad altre tre attività: la ginnastica artistica, che ha praticato fino al 2020 al CAG Napoli, il pianoforte, che suona abilmente, e la fotografia.

Giordana Marengo: carriera, vita privata, Instagram

Possiamo evincere la passione di Giordana Marengo per la fotografia dal suo profilo Instagram, seguito da quasi 3 mila followers, senza dubbio destinati ad aumentare visto che la carriera della giovane sta decollando.

Quello de “La vita bugiarda degli adulti” è senza ombra di dubbio il suo trampolino di lancio: nella serie di Netflix interpreta infatti Giovanna. Visto che non si conosce molto del percorso artistico di Giordana, molti si sono chiesti come sia approdata in una produzione così grande e così importante. Sembra che il merito sia della mamma che ha inviato una foto della figlia direttamente al casting; ne sarebbe seguito un incontro informale con il regista Edoardo De Angelis in cui la giovane attrice è riuscita a brillare proprio grazie alla spontaneità della cosa. Pare che l’attrice abbia subito instaurato un ottimo rapporto sia con il regista, sia con la coprotagonista Valeria Golino e che sia in questo modo riuscita a gestire una certa ansia legata alla grandezza dell’ingaggio e alla pressione da esso derivata.

Dall’episodio si evince subito, anche, che Giordana Marengo ha un rapporto solidissimo con sua madre, come confermato da lei stessa. Sappiamo poi che Giordana ha anche un cane, un pittbull di nome Stella, al quale è davvero legata. Non sappiamo invece niente circa la sua vita privata e amorosa, almeno per il momento; non possiamo quindi dire se sia fidanzata o meno.

Sulla sua carriera, però, non abbiamo dubbi che si susseguiranno le notizie. Giordana Marengo è già stata confermata nel cast anche di un’altra produzione importante, questa volta targata Disney+: si tratta della serie Underbois nella quale l’attrice dovrebbe recitare con Serena Rossi, Ivana Lotito, Nino D’Angelo. Il ruolo che avrà nella serie non è ancora stato chiarito, ma senza dubbio nel prossimo futuro sentiremo molto parlare di lei.